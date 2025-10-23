León XIV condena el uso de medidas 'cada vez más inhumanas' contra migrantes

El Papa León XIV denunció este jueves las medidas "cada vez más inhumanas" e incluso "celebradas políticamente" contra los inmigrantes para defender las fronteras, durante una audiencia con los movimientos populares.

"Los Estados tienen el derecho y el deber de proteger sus fronteras, pero esto debe equilibrarse con la obligación moral de proporcionar refugio", sostuvo.

El pontífice ha recibido en el Aula Pablo VI del Vaticano a los participantes del V Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, una reunión de sindicatos y cooperativas de todo el mundo, como los cartoneros argentinos, impulsada en 2014 por su antecesor Francisco.

León XIV advirtió durante su intervención que "cuando se abusa de los migrantes vulnerables no se está ejerciendo la soberanía nacional de manera legítima sino que -dijo- se están cometiendo o tolerando graves delitos por parte del Estado".

"Se están adoptando medidas cada vez más inhumanas, incluso celebradas políticamente, para tratar a estos 'indeseables' como si fueran desechos y no seres humanos. El cristianismo, en cambio, se refiere al Dios amor, que nos hace a todos hermanos y hermanas y nos pide que vivamos como tales", subrayó.

Por otro lado, el pontífice estadounidense, que también tiene nacionalidad peruana, consideró "alentador" que los movimientos populares, las organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia se enfrentan a estas nuevas formas de deshumanización".

León XIV aseveró que "alimentar a los hambrientos, dar cobijo a los sintecho, socorrer a los náufragos, cuidar a los niños, generar empleo, facilitar el acceso a la tierra y construir vivientes" no es ideología sino que significa "vivir realmente el Evangelio".

