Una compra hecha en segundos terminó convirtiéndose en un gasto de miles de dólares y en una lección sobre el uso de plataformas digitales por menores. El caso de un niño que ordenó miles de paletas desde una cuenta de Amazon llamó la atención por lo fácil que fue realizar la compra.

Lo que parecía un antojo infantil terminó sorprendiendo a toda una familia en Lexington. Holly LaFavers abrió la puerta de su casa y encontró 22 cajas apiladas en la entrada. En ese momento pensó que se trataba de un error de entrega, pero pronto descubrió que el pedido era completamente real.

El responsable había sido su hijo Liam, un niño de 8 años que utilizó la cuenta familiar para comprar una enorme cantidad de paletas Dum-Dums.

Un pedido de miles de dólares en dulces

El pequeño realizó una compra valuada en 4 mil 200 dólares, equivalentes a aproximadamente 72 mil pesos mexicanos. La orden incluía miles de paletas de la marca Dum-Dums, distribuidas en decenas de cajas entregadas directamente en la vivienda familiar.

Lo que comenzó con unos cuantos clics desde un dispositivo móvil terminó generando un gasto inesperado que, según la propia familia, representaba una cantidad importante de dinero. La historia rápidamente llamó la atención en redes sociales debido al tamaño del pedido y a la facilidad con la que un menor pudo completar la compra en Amazon.

ESPECIAL/AMAZON

¿Se podía devolver el pedido?

La primera reacción de Holly fue intentar cancelar o devolver los productos. Sin embargo, se encontró con un problema importante: los alimentos no podían devolverse bajo las políticas de la plataforma.

Aunque la familia logró recuperar una parte del dinero inicialmente, gran parte del pedido parecía no tener posibilidad de reembolso. La situación generó preocupación entre usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a debatir sobre la seguridad de las compras digitales y los controles parentales en plataformas de comercio electrónico.

Las redes sociales cambiaron el rumbo de la historia

Ante la gran cantidad de cajas acumuladas en casa, Holly decidió ofrecer las paletas en redes sociales. La publicación rápidamente comenzó a viralizarse y atrajo la atención de medios locales y usuarios de internet en distintas partes de Estados Unidos.

El alcance de la historia terminó generando presión pública y llevó a Amazon a intervenir. Finalmente, la compañía decidió reembolsar completamente el dinero como un gesto de buena voluntad hacia la familia.

Qué pasó con las miles de paletas

Con el problema económico resuelto, Holly LaFavers tomó la decisión de no obtener ganancias de la situación. En lugar de vender los dulces, optó por donarlos a diferentes espacios comunitarios.

Las paletas fueron entregadas a:

Escuelas

Iglesias

Bancos de alimentos

Clínicas

Vecinos de la comunidad

La decisión fue bien recibida por usuarios de redes sociales, quienes destacaron la manera en que la familia transformó un problema complicado en una experiencia positiva para otras personas.

ESPECIAL/AMAZON

La empresa fabricante también reaccionó

La historia se volvió tan viral que incluso la empresa fabricante de las paletas decidió participar. Spangler Candy Company invitó a Liam y a su madre a conocer su planta ubicada en Ohio. El gesto fue interpretado como una forma amistosa de cerrar un episodio que había comenzado con tensión y preocupación financiera.

Además, la familia explicó que Liam asumió parte de la responsabilidad por lo ocurrido. Como consecuencia, el niño dejó de utilizar Amazon y decidió poner en venta su colección de cartas Pokémon como una forma de reparar el error.

El riesgo del acceso digital sin supervisión

Aunque el caso terminó de manera favorable, especialistas señalan que la situación refleja uno de los riesgos más comunes del acceso no supervisado de menores a dispositivos y plataformas digitales. Actualmente, muchas aplicaciones almacenan datos bancarios y permiten compras rápidas con pocos pasos de verificación.

Esto hace que niños y adolescentes puedan realizar compras accidentales o impulsivas con facilidad. El caso de Liam abrió nuevamente la conversación sobre la importancia de enseñar responsabilidad digital desde edades tempranas.

Cómo evitar compras accidentales en línea

Expertos en tecnología y seguridad digital recomiendan configurar medidas de protección en plataformas de compras y dispositivos móviles.

Algunas recomendaciones básicas son:

Activar controles parentales

Solicitar contraseña para cada compra

Evitar guardar métodos de pago automáticamente

Supervisar el uso de dispositivos por menores

Revisar historiales de compra con frecuencia

Explicar a los niños el valor del dinero digital

También se recomienda limitar el acceso a aplicaciones de comercio electrónico cuando los menores utilizan celulares o tabletas.

Una historia viral con una lección importante

Lo ocurrido en Kentucky mostró cómo una acción aparentemente inocente puede generar consecuencias económicas importantes en cuestión de minutos. Aunque el caso terminó con reembolso, donaciones y hasta una invitación empresarial, no todas las historias relacionadas con compras accidentales tienen finales positivos.

La experiencia de la familia LaFavers se convirtió en un ejemplo de los desafíos que enfrentan muchas familias en la era digital, donde las compras en línea son rápidas, accesibles y cada vez más comunes dentro del hogar.

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