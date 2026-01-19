Más de 100 vehículos chocaron entre sí, se salieron de una autopista interestatal en Michigan el lunes, mientras intensas nevadas cubrían el estado.

El enorme choque obligó a la Policía Estatal de Michigan a cerrar la autopista interestatal 196 en ambas direcciones, cerca de Grand Rapids, la mañana del lunes, mientras los agentes realizaban labores para retirar todos los vehículos involucrados, incluidos más de 30 camiones de semirremolque. La Policía Estatal informó que varias personas resultaron heridas, pero que no se habían reportado muertes.

El accidente es el impacto más reciente de una enorme tormenta invernal que se desplaza por el país. El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por temperaturas extremadamente bajas o posibles tormentas invernales en varios estados, desde el norte de Minnesota y extendiéndose hacia el sur y el este hasta Wisconsin, Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva York.

Meteorólogos advirtieron temperaturas por debajo del punto de congelación

Un día antes se registraron nevadas incluso en zonas del noroeste de Florida, y el clima extremo afectó partidos de futbol americano en Massachusetts y Chicago. Los meteorólogos advirtieron el lunes sobre la posibilidad de temperaturas por debajo del punto de congelación en gran parte del centro-norte de Florida y el sureste de Georgia durante la noche y hasta el martes.

Whiteout/Blizzard conditions within the heaviest snowbands along I-196 near Holland, Michigan. https://t.co/RZMEZGvh3m— Chicago & Midwest Storm Chasers (@ChicagoMWeather) January 19, 2026

La policía del condado de Ottawa, en Michigan, señaló que se registraron varios accidentes viales y que un gran número de camiones de carga y vehículos se salieron del camino. Los automovilistas varados estaban siendo trasladados en autobús a la Escuela Secundaria Hudsonville, desde donde podían llamar para pedir ayuda o conseguir transporte.

Videos shows scenes from the 100+ car pileup in Hudsonville, MI with cars still slamming into each other in the video.



1/19/26 pic.twitter.com/OgNL9Z9OYl— Michigan Storm Chasers (@MiStormChasers) January 19, 2026

Las autoridades anticipan que la carretera permanezca cerrada durante varias horas como parte de las labores de limpieza.

Una de las empresas que ayudaba a retirar los autos varados, Grand Valley Towing, envió más de una decena de sus camiones al lugar del accidente.

A major pileup involving 30–80+ vehicles (semis, tractor-trailers, cars) on I-196 Westbound, a few miles after the Byron exit near Zeeland, MI. Whiteout/near-blizzard conditions with extreme visibility loss. Expect injuries, search-and-rescue on scene, and ongoing road closures.… pic.twitter.com/CIqoqriXbu— Chicago & Midwest Storm Chasers (@ChicagoMWeather) January 19, 2026

"Estamos tratando de sacar la mayor cantidad de vehículos del lugar lo más rápido posible, para que podamos reabrir la carretera", declaró el gerente Jeff Westveld.

