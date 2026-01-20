Israel derriban la sede de la agencia de la ONU para palestinos en Jerusalén Oriental

Cuadrillas israelíes comenzaron el martes a demoler la sede de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Jerusalén, avanzando con su ofensiva contra una organización encargada de brindar servicios humanitarios a millones de personas en toda la región.

Israel ha acusado durante mucho tiempo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina de colaborar con Hamás, una acusación que la agencia niega, y el año pasado prohibió sus operaciones en su territorio. Pero la demolición del martes era un paso más reciente y dramático de Israel contra UNRWA.

Roland Friedrich, director del grupo en Cisjordania, dijo que UNRWA había recibido información de que las cuadrillas de demolición y la policía llegaron a su sede en Jerusalén Oriental temprano en la mañana. El personal no ha trabajado en la instalación debido al peligro y la incitación durante casi un año, pero las fuerzas israelíes confiscaron dispositivos y expulsaron a la seguridad privada contratada para proteger el recinto.

"Lo que vimos hoy es la culminación de dos años de incitación y medidas contra UNRWA en Jerusalén Oriental", dijo Friedrich, calificándolo como una violación del derecho internacional que garantiza la protección de instalaciones de esa clase.

El mandato de UNRWA es proporcionar ayuda y servicios a unos 2.5 millones de refugiados palestinos en Gaza, la ocupada Cisjordania y Jerusalén Oriental, así como a 3 millones más de refugiados en Siria, Jordania y Líbano. El grupo ha mantenido durante años infraestructura en los campos de refugiados y también gestiona escuelas y proporciona atención médica. Pero sus operaciones se redujeron el año pasado cuando el Knéset de Israel aprobó una legislación que cortaba lazos y prohibía su funcionamiento en lo que define como Israel, incluyendo Jerusalén Oriental.

La agencia dijo que las demoliciones podrían poner en peligro las operaciones en su escuela de oficios en Qalandia y el centro de salud en Shua'fat, donde continúa proporcionando educación y servicios de salud.

Se vio una bandera israelí izada sobre la instalación en el barrio de Sheikh Jarrah, donde algunos políticos israelíes llegaron al lugar para celebrar el destino de la organización. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, lo calificó como un "día histórico".

La demolición marcó la culminación de años de críticas de Israel y sus líderes, quienes sostienen que UNRWA alberga inclinaciones propalestinas y mantiene vínculos o emplea a miembros de grupos armados como Hamás. Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás hace más de dos años, ha intensificado tales ataques, acusando a UNRWA de estar infiltrada por Hamás y diciendo que los militantes usaron sus instalaciones y se apoderaron de la ayuda. Ha proporcionado pocas pruebas para las afirmaciones, que la ONU ha negado. La Corte Internacional de Justicia dijo en octubre que Israel debe permitir que la agencia proporcione asistencia humanitaria en Gaza.

Desde que Israel aprobó la ley que prohíbe la agencia el año pasado, sus instalaciones —escuelas y centros de salud— y su sede han sido repetidamente cerradas, allanadas o dejadas sin protección. Israel ha sostenido que la agencia perpetúa el estatus de refugiado de los palestinos, mientras que los partidarios de UNRWA han dicho que los ataques de Israel a la agencia están destinados a marginar el tema, uno de los más controvertidos que dividen a israelíes y palestinos.

"Esto se produce a raíz de otros pasos tomados por las autoridades israelíes para borrar la identidad de los refugiados palestinos", dijo Philippe Lazzarini, comisionado general de UNRWA, en un comunicado en X. "Esto debe ser una llamada de atención. Lo que sucede hoy con UNRWA sucederá mañana con cualquier otra organización internacional o misión diplomática, ya sea en el Territorio Palestino Ocupado o en cualquier parte del mundo".

Bajo el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos cortó la financiación para la agencia en 2018. El presidente Joe Biden la restauró en 2021 y luego pausó la financiación en 2024 .

La prohibición de Israel a UNRWA coincidió con esfuerzos más amplios para vetar a grupos de ayuda que operan en Gaza y la ocupada Cisjordania. Israel ha aprobado leyes que requieren que las organizaciones no gubernamentales no contraten personal involucrado en actividades que "deslegitimen a Israel" o apoyen boicots, exigiendo que registren listas de nombres como condición para poder trabajar.

Israel informó a docenas de grupos, incluidos Médicos Sin Fronteras y CARE, que sus licencias expirarían a finales de 2025. Las organizaciones dicen que las reglas son arbitrarias y advirtieron que la nueva prohibición perjudicaría a una población civil que necesita desesperadamente ayuda humanitaria.