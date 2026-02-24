México envía segundo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este martes que México envió un segundo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba, integrado por cerca de mil 200 toneladas de alimentos, en un contexto marcado por la crisis económica que enfrenta la isla, agravada por el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos.

Según el comunicado oficial, desde el puerto de Veracruz partieron los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan y Huasteco, que trasladan en conjunto mil 193 toneladas de víveres dirigidos a la población civil cubana.

Ambas embarcaciones transportan productos de primera necesidad y se prevé que el trayecto marítimo tenga una duración aproximada de cuatro días.

La mayor parte del cargamento viaja a bordo del Papaloapan, con mil 78 toneladas de frijol y leche en polvo, mientras que el Huasteco lleva 92 toneladas de frijol y otras 23 toneladas de diversos alimentos.

La cancillería precisó que esas 23 toneladas fueron entregadas por distintas organizaciones sociales, con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México, a través de un centro de acopio instalado en el Centro Histórico capitalino, y corresponden a una primera entrega.

Para el traslado, así como para las maniobras de embarque y desembarque, se emplearon más de 350 elementos navales, además de una grúa y cinco montacargas, según el comunicado.

Este envío ocurre después de que la SRE confirmara el pasado 12 de febrero la llegada a La Habana de dos buques mexicanos con más de 814 toneladas de víveres y otros bienes enviados como ayuda humanitaria.

Estas dos entregas ocurren en un contexto en el que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado que su Gobierno mantendrá el apoyo a la isla con alimentos, pero sin incluir petróleo, tras un bloqueo impulsado por Washington y la amenaza de aranceles a los países que exporten petróleo a Cuba.

Antes de esta restricción, México exportó a Cuba 609.392 millones de dólares durante 2025, un aumento del 10.6 % frente a todo 2024, cuando registró ingresos por 551.216 millones de dólares, según datos del Banco de México.

En días previos, la mandataria también señaló que existen conversaciones para explorar si México puede facilitar un diálogo entre Estados Unidos y Cuba, al tiempo que insistió en los principios de política exterior mexicana, como la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

El Gobierno mexicano enmarcó este nuevo cargamento en una “tradición solidaria” con países de América Latina y, en particular, con Cuba, y sostuvo que en meses recientes también envió ayuda a otros puntos del continente afectados por emergencias, como en los incendios en California, Estados Unidos y en Chile, así como en las inundaciones en Texas, entre otras tragedias provocadas por desastres naturales.



YC