EU obligará a las grandes tecnológicas a generar su propia electricidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes durante el discurso del Estado de la Unión que obligará "a las grandes empresas tecnológicas a cubrir sus propias necesidades energéticas".

"Pueden construir sus propias centrales eléctricas como parte de sus fábricas para que los precios no suban y, en muchos casos, para que los precios de la electricidad bajen considerablemente. Esta es una estrategia única, nunca antes utilizada en este país", aseguró el presidente.

Esta propuesta de Trump se dirige a una de las principales preocupaciones de los estadounidenses, que es el coste de la vida.

"Tenemos una red eléctrica obsoleta y nunca podríamos gestionar la cantidad de electricidad necesaria. Así que les digo que pueden construir su propia planta. Producirán su propia electricidad. Esto garantizará la capacidad de la empresa para obtener electricidad y, al mismo tiempo, reducirá los precios de la electricidad para ustedes", insistió Trump ante las Cámaras.

El presidente, ya en modo electoral de cara a la elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre, apeló directamente a los estadounidenses: "Y podría ser muy sustancial para todos ustedes, ciudades y pueblos; verán cosas buenas en los próximos años".

Trump también aseguró que firmó "una orden ejecutiva para prohibir que las grandes firmas de inversión de Wall Street compren miles de viviendas unifamiliares". "Le pido al Congreso que declare permanente esa prohibición", agregó.

Según el presidente, la propiedad de la vivienda se trata de "otro pilar del sueño americano que ha estado bajo ataque".

