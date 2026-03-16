México define estrategia para la revisión del TMEC con Estados Unidos

A través de su cuenta en la red social X, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que sostuvo una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum para presentarle el plan de negociación que México llevará a Washington, D.C., en una ronda bilateral en la que no participará Canadá.

En este contexto, los Gobiernos de México y Estados Unidos acordaron posponer para el miércoles 18 de marzo la primera ronda formal de negociaciones rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista originalmente para el 16 de marzo.

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El funcionario señaló: “Plan aprobado por la presidenta Sheinbaum rumbo a la revisión del T-MEC: martes habrá reunión previa vía Zoom, miércoles tendrá lugar la primera ronda de conversaciones con EU. México propondrá la permanencia del T-MEC y la eliminación de aranceles. Cabeza fría y firmeza nos guiarán”.

La Secretaría de Economía (SE) detalló que será hasta mañana cuando Ebrard y el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, viajen a Washington, D.C., para participar en los encuentros.

Se prevé que Gutiérrez participe vía Zoom en reuniones previas desde mañana, mientras que el miércoles Ebrard iniciará el diálogo con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

El cambio ocurre luego de que el jueves pasado se insinuara la modificación de la fecha, aunque no se había confirmado oficialmente hasta ahora.

Durante la Asamblea General de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), el 12 de marzo, Ebrard comentó: “Ya le avisamos a Estados Unidos que hay puente, que ya no, espérate al martes, ¿no? Porque si lo vas a sacar el lunes me arruinas el puente”.

Sin embargo, a inicios de marzo, tanto la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) como la Secretaría de Economía habían informado que la primera ronda se realizaría el 16 de marzo, sin que se emitiera un comunicado oficial que confirmara el cambio hasta este momento.

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Se espera que en esta primera reunión se aborden temas como la sustitución de importaciones provenientes de países fuera de Norteamérica, las reglas de origen y la seguridad de las cadenas de valor.

En esta ronda no participará Canadá, aunque se prevé que del 7 al 9 de mayo empresarios mexicanos y autoridades visiten ese país para definir la fecha de una futura ronda bilateral entre ambas naciones.

Plan aprobado por la Presidenta Sheinbaum rumbo a la revisión del TMEC :martes habrá reunión previa vía Zoom,miércoles tendrá lugar la primera ronda de conversaciones con EU.México propondrá la permanencia del TMEC y la eliminación de aranceles. Cabeza fría y firmeza nos guiarán.— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 16, 2026

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