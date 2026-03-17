Trump asegura que la seguridad en el estrecho de Ormuz se restablecerá pronto

Durante una reunión en la Casa Blanca, en la que estuvo presente el primer ministro irlandés, Micheál Martin, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que confía en que la seguridad en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán a causa del conflicto armado que mantienen ambos países, se resolverá en poco tiempo, permitiendo retomar la navegación.

Este martes, ante la prensa, el mandatario indicó que las fuerzas estadounidenses están arrasando la costa, por lo que muy pronto se restablecerá el libre tránsito para la comercialización.

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"No creo que tarde mucho. Estamos arrasando la costa. Se trata de la costa y del agua. Y no tardará mucho", señaló Trump.

Trump pidió el fin de semana públicamente a sus aliados que s e involucren para ayudar a Estados Unidos a escoltar a los buques comerciales en esta vía fluvial, por donde pasa el 20% del crudo mundial y que es clave para la economía global.

El republicano elogió ante la prensa la ayuda de los países de Oriente Medio, incluido Israel, a la vez que acusó a la OTAN de cometer un "error muy tonto" por su negativa a involucrarse en este conflicto.

El mandatario denunció que, a su juicio, los países europeos respaldan los planes de Estados Unidos para evitar que la República Islámica obtenga un arma nuclear , pero no quieren ayudar, e incluso sugirió que Washington debería "reconsiderar" su pertenencia a la OTAN.

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Sobre la duración de la guerra , Trump volvió a ofrecer un calendario impreciso al asegurar que la ofensiva terminará pronto, aunque matizó que Estados Unidos todavía no está "listo" para retirarse.

"Aún no estamos listos para irnos. Pero nos iremos en un futuro próximo, nos iremos en un futuro muy próximo", afirmó.

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