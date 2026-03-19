Meteorito en Ohio es captado, se hace viral en redes (VIDEO)

La NASA en redes confirmó la caída de un meteorito en Ohio, compartiendo sorprendentes detalles del cuerpo celeste 

Por: El Informador

La NASA enfatizó que el meteorito captado en Ohio es de casi 1.8 metros de diámetro. ESPECIAL / X

La NASA enfatizó que el meteorito captado en Ohio es de casi 1.8 metros de diámetro. ESPECIAL / X

En la mañana del pasado martes 17 de marzo, un asteroide de casi dos metros de diámetro entró a la atmósfera terrestre. El suceso fue en Ohio, al noreste de Estados Unidos. 

Atestiguan sorprendente meteorito en Ohio

De acuerdo a la publicación, testigos del noroeste de Estados Unidos y Canadá fueron testigos de una bola de fuego muy brillante a plena luz del día. La NASA enfatizó que se trató de un pequeño asteroide de casi 1.8 metros de diámetro y unas 7 toneladas de peso. 

El cuerpo celeste viajó hacia el sureste a 72.000 kilómetros por hora antes de fragmentarse sobre Valley City. 

     

De acuerdo a informes de 8 News, los estados de EU: Nueva York, Washington D.C., Virginia, Pensilvania, Ohio, Delaware, Illinois, Indiana, Maryland, Kentucky, Michigan y Ontario tuvieron reportes del sorprendente suceso que, tras su paso, provocó que varias viviendas se sacudieran, por lo que lo confundieron con un terremoto. 

     

