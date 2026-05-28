Matrimonios entre primos quedarán prohibidos en Suecia tras aprobación unánime

El Parlamento de Suecia aprobó esta semana por unanimidad una nueva legislación que prohibirá los matrimonios entre primos hermanos y otros familiares cercanos, en una medida que busca reforzar la protección de los derechos individuales y combatir prácticas vinculadas a la presión familiar.

La normativa, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, fue impulsada por el Gobierno sueco de derecha y forma parte de una estrategia enfocada en prevenir los llamados matrimonios forzados o motivados por cuestiones de “honor familiar”.

Según explicó el Ejecutivo en la propuesta presentada en marzo, este tipo de uniones pueden estar relacionadas con dinámicas de control social y presiones ejercidas dentro de ciertos núcleos familiares.

Suecia se suma a países europeos que han endurecido sus leyes sobre matrimonios entre familiares

Con esta decisión, Suecia se suma a otros países europeos que han endurecido sus leyes sobre matrimonios entre familiares cercanos, argumentando motivos sociales, culturales y de protección a los derechos humanos.

La prohibición implica que cualquier matrimonio con parientes cercanos contraído en el extranjero tampoco será reconocido en Suecia como regla general y que los hermanastros y hermanos por adopción tampoco podrán casarse entre sí.

"La violencia y la opresión por motivos de honor no tienen lugar en nuestra sociedad", dijo el ministro de Justicia sueco, Gunnar Strömmer, al presentar la ley.

Strömmer resaltó entonces que la prohibición es "una medida importante para asegurar el derecho de cada persona a decidir por sí misma sobre su vida".

Con la adopción de esta ley Suecia se une a otros países como Noruega y Austria, que también han prohibido los matrimonios entre familiares próximos en los últimos años.

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NA