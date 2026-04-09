Este jueves, Marco Rubio sostuvo una llamada telefónica con Roberto Velasco, nuevo canciller mexicano. El estadounidense felicitó al mexicano por su nombramiento en sustitución de Juan Ramón de la Fuente e instó a estrechar la cooperación bilateral entre países.

"El secretario Rubio también abordó los esfuerzos para disuadir la inmigración ilegal masiva, asegurar nuestras fronteras y promover la estabilidad regional", detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

Según la nota, el jefe de la diplomacia estadounidense llamó a su par mexicano para "felicitarlo por su nombramiento y alentar una estrecha cooperación en muchos temas clave para ambos países".

Roberto Velasco, el elegido para dirigir la Secretaría de Relaciones Exteriores

Velasco fue ratificado el miércoles por una amplia mayoría en el Senado mexicano para asumir la Secretaría de Relaciones Exteriores, en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, quien renunció hace una semana por motivos de salud.

El nuevo canciller, nominado por la Presidenta, Claudia Sheinbaum, tiene una amplia experiencia en la relación con Estados Unidos, pues desde el anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador era el encargado en la Secretaría de coordinar la política migratoria, de seguridad y comercial con el país vecino.

La relación entre Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es cordial, aunque también se ha visto marcada por tensiones derivadas de la imposición de aranceles a México y de las amenazas del mandatario estadounidense de lanzar operaciones contra el narcotráfico en territorio mexicano.

Velasco inició este jueves sus contactos externos con llamadas telefónicas con su homólogo brasileño, Mauro Vieira, y otros cancilleres latinoamericanos.

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OB