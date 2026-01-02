Maduro reafirma alianza “a toda prueba” con China en medio de tensiones con EU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó este viernes la solidez de la relación bilateral con China, al calificarla como una alianza “a toda prueba”, durante la visita oficial a Caracas de Qiu Xiaqi, enviado especial del presidente chino Xi Jinping.

El encuentro se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores y se extendió por más de tres horas, en un contexto marcado por la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, derivada del despliegue militar de Washington en el mar Caribe. Al cierre de la reunión, Maduro subrayó el carácter estratégico de la relación entre ambas naciones, al asegurar que se trata de una unión “perfecta, firme y permanente”.

Imágenes difundidas por el canal estatal mostraron el momento en que el mandatario venezolano estrechó la mano del enviado chino, quien le obsequió una pieza de cerámica, mientras que Maduro correspondió con la entrega de una obra pictórica, como gesto simbólico de cooperación y cercanía diplomática.

A la reunión asistieron también la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez; el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil; el embajador de China en Venezuela, Lan Hu, así como integrantes de la delegación diplomática del país asiático, lo que reforzó el carácter oficial y político del encuentro.

Según VTV, en el encuentro se revisaron los "más de 600 acuerdos" que mantienen ambas naciones.

El Gobierno de China ha expresado en diversas ocasiones su rechazo al despliegue aeronaval que mantiene Estados Unidos desde agosto en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, y lo ha acusado de "violar el derecho internacional" por la incautación de dos petroleros que transportaban crudo del país suramericano.

El pasado 22 de diciembre, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró en una rueda de prensa que su país "se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que -aseguró- carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

"Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países", agregó el portavoz, al tiempo que señaló que la "comunidad internacional comprende y apoya la posición de Venezuela en la salvaguardia de sus derechos e intereses legítimos".



El pasado viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un ataque contra una "gran instalación" dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.

El lunes, Trump indicó que el ataque fue en un muelle, pero tampoco precisó la zona geográfica del bombardeo.

Según informó The New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

El jueves, Maduro dijo, en una entrevista, que el sistema defensivo de su país "ha garantizado y garantizará la integridad territorial" venezolana, al ser consultado sobre este presunto ataque terrestre, que no confirmó ni desmintió.

