Irán rechazó este viernes las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que acudiría en ayuda de los manifestantes en el país persa en caso de represión estatal, y advirtió que cualquier interferencia extranjera tendría graves consecuencias.

“Trump debe saber que la interferencia de Estados Unidos en este asunto interno significaría desestabilizar toda la región y destruir los intereses de Estados Unidos”, afirmó en la red social X el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani.

Larijani alertó de que el pueblo estadounidense debe saber que “Trump inició esta aventura. Deben ser cuidadosos con la seguridad de sus soldados”.

El funcionario sugirió que las declaraciones de Trump y de las autoridades israelíes en apoyo a las protestas evidencian “lo que estaba sucediendo entre bastidores”.

“Distinguimos entre la postura de los comerciantes que protestan y las acciones de los actores disruptivos”, señaló.

El mandatario estadounidense amenazó anoche a Irán con acudir al rescate de los ciudadanos, que estos días se manifiestan en diversas ciudades del país, si las autoridades de Teherán disparan contra ellos.

“Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate”, escribió Trump en su red Truth Social, advirtiendo que Estados Unidos está preparado para actuar.

Según la ONG opositora iraní Hrana, que tiene sede en Estados Unidos, durante los cinco días de protestas que comenzaron el domingo pasado han muerto hasta ahora siete personas, otras 33 han resultado heridas y más de un centenar han sido detenidas.

Aunque el detonante de las protestas en Irán fue el deterioro de la situación económica, las manifestaciones han tomado un tono político, con consignas contra la República Islámica.

Irán atraviesa una grave crisis económica, marcada por una inflación anual del 42 %, mientras que la inflación punto a punto entre noviembre y diciembre superó el 52 % respecto al mismo período del año anterior.

MV