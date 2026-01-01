Maduro destaca la defensa territorial de Venezuela ante presunto ataque de EU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el sistema de defensa nacional ha sido clave para resguardar la integridad territorial y la estabilidad del país, al ser cuestionado sobre un presunto ataque terrestre atribuido a Estados Unidos, hecho que evitó confirmar o negar.

Durante una entrevista especial transmitida este jueves por la televisora estatal, el mandatario explicó que el esquema defensivo venezolano integra a los sectores popular, militar y policial, lo que, afirmó, ha permitido mantener la paz y la seguridad en todo el territorio nacional.

Al responder a preguntas del intelectual franco-español Ignacio Ramonet, Maduro sostuvo que la población venezolana se encuentra “segura y en paz”, y destacó que el modelo de defensa garantiza el uso y disfrute pleno del territorio por parte de la ciudadanía.

Sin ofrecer mayores detalles sobre el supuesto ataque, el jefe del Ejecutivo indicó que podría pronunciarse con mayor amplitud sobre el tema “en unos días”, sin precisar fechas ni condiciones para hacerlo.

El pasado viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un ataque contra una "gran instalación" dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.

El lunes, Trump indicó que el ataque fue en un muelle, pero tampoco precisó la zona geográfica del bombardeo.

Según informó el New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

En redes sociales circularon versiones de que una empresa química en el estado venezolano de Zulia (noroeste), fronterizo con Colombia, había sido el foco del ataque. Sin embargo, la empresa, de nombre Primazol, desmintió los rumores en un comunicado.

Desde agosto el Ejecutivo venezolano denuncia "amenazas" de Estados Unidos por el despliegue militar que Trump ordenó en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, con el argumento de combatir el narcotráfico.

YC