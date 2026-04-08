Llega a Cuba nueva ayuda de EU tras paso del huracán Melissa

Este miércoles la organización católica Cáritas informó que un lote de asistencia fue enviado a Cuba por parte de la agencia de ayuda humanitaria internacional de la comunidad católica de Estados Unidos, Catholic Relief Service. La donación compuesta por 600 kits de alimentos e higiene, está destinado para las familias damnificadas por el azote del huracán Melissa.

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Este donativo canalizado por Catholic Relief Services (CRS) fue entregado por integrantes de esa agencia católica a la directora de Cáritas Cuba, Carmen María Nodal, en el aeropuerto internacional Antonio Maceo de Santiago de Cuba (este).

En un mensaje en redes sociales Cáritas Cuba calificó la donación como un "gesto concreto de la caridad cristiana" que recibirán las familias damnificadas de la diócesis de las provincias Holguín y Las Tunas, ambas en la zona este de la isla.

"Este hecho fraterno testimonia el amor y servicio de Cristo al contribuir a aliviar las necesidades materiales de quienes más sufren", añadió la institución encargada de la distribución de la ayuda destinada a las familias más necesitadas en el oriente cubano.

Ayuda humanitaria

Este envío se suma a otras operaciones humanitarias anteriores que comenzaron a llegar a mediados de enero por vía aérea y marítima desde EU con destino a los afectados tras el paso devastador del huracán Melissa por la región oriental de Cuba en octubre de 2025.

Una red que incluye a voluntarios, los equipos parroquiales, diocesanos y órdenes religiosas locales se encarga de la entrega de las donaciones según "el grado de afectación y vulnerabilidades" a las "madres solteras con hijos pequeños, los adultos mayores, personas con discapacidad y con movilidad reducida o nula", según ha explicado Cáritas.

En principio, esta ayuda del gobierno de Washington fue anunciada por un valor de tres millones de dólares, pero en febrero informó el envío de una partida adicional de seis millones de dólares. Los donativos han incluido arroz, fríjoles, aceites, azúcar, tabletas de purificación de agua, ollas, utensilios de cocina, cobijas y linternas.

El huracán cruzó a finales del pasado octubre la zona este de la isla con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson con vientos de 200 kilómetros por hora y precipitaciones de hasta 400 milímetros en algunos puntos del país.

De acuerdo a las evaluaciones del gobierno cubano, su impacto no dejó víctimas mortales, pero sí cuantiosos daños materiales a más de 116 mil viviendas, también 600 infraestructuras médicas estatales, más de dos mil centros educativos, unas 100 mil hectáreas de cultivos e infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua.

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KR