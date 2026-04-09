¿El estrecho de Ormuz es seguro? Medios señalan que podría haber minas

La frágil tregua anunciada entre Irán, Estados Unidos e Israel pende de diversas situaciones delicadas. Mientras que el ataque que recibió el Líbano el día de ayer fungió de amenaza de romper el cese, los rumores en torno a un nuevo cierre del estrecho de Ormuz o de su uso tarifario, tampoco abonan a la tranquilidad. En ese contexto, agencias de noticias semioficiales en Irán publicaron el día de ayer un material visual que podría insinuar que la Guardia Revolucionaria iraní colocó minas en el sitio y que estas permanecen ahí. A continuación, una descripción del contexto que enfrentan las negociaciones rumbo al alto al fuego final.

La fragilidad del alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán

El frágil alto el fuego se ha mantenido en gran medida entre Estados Unidos, Israel e Irán, aunque Teherán y Washington han ofrecido explicaciones muy diferentes sobre los términos iniciales.

Israel insiste en que el acuerdo no se aplica a su guerra contra los milicianos de Hezbollah en Líbano y ha intensificado los ataques mortales allí, lo que ha llevado a Irán a afirmar que está violando el acuerdo. Mientras tanto, Teherán dijo que había logrado un acuerdo para controlar el estrecho de Ormuz, cobrar peajes y enriquecer uranio — mientras que Trump dijo que el acuerdo exigía reabrir el estrecho e Irán entregar su reserva de uranio.

Los reportes provinieron de la agencia de noticias ISNA, así como de Tasnim, que se cree que es cercana a la Guardia, y mostraban un gran círculo con la etiqueta "zona de peligro" en farsi sobre el Plan de Separación del Tráfico, que era la ruta que los barcos solían tomar para atravesar el estrecho, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que antes pasaba el 20% de todo el petróleo y gas natural comercializados.

El gráfico sugería que los buques viajaran hacia el norte por aguas más cercanas al territorio continental de Irán, cerca de la isla de Larak, una ruta que se observó que algunos navíos tomaron durante la guerra. Las fechas del gráfico iban del 28 de febrero hasta el jueves 9 de abril, y no estaba claro si la Guardia había retirado alguna mina en la ruta desde entonces.

La situación económica y reapertura del estrecho

El petróleo volvió a subir por encima de los 97 dólares por barril y las acciones asiáticas cotizaban a la baja el jueves ante el escepticismo sobre el alto el fuego. El crudo Brent, el referente internacional, subía 2,9% a 97,46 dólares por barril. Había caído brevemente por debajo de los 92 dólares tras el anuncio del alto el fuego temporal. El crudo estadounidense de referencia subía 3,7% el jueves a 97,94 dólares por barril.

Datos de seguimiento de buques de Kpler mostraron que sólo cuatro embarcaciones con sus rastreadores del Sistema de Identificación Automática encendidos atravesaron el estrecho de Ormuz el miércoles, el primer día del alto el fuego. Sin embargo, eso no incluye a los llamados buques de la "flota clandestina", que viajan con sus rastreadores AIS apagados. Muchos de esos barcos de la "flota clandestina" transportan crudo iraní sancionado hacia el mercado abierto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un comunicado en el que insistió en que su despliegue de buques de guerra y tropas permanecerá alrededor de Irán "hasta que el ACUERDO REAL alcanzado se cumpla plenamente".

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Trump amenaza en Truth Social ante un posible rompimiento de acuerdo

Los comentarios de Trump en su plataforma Truth Social parecieron ser una forma de presionar a Irán.

"Si por alguna razón no lo es, lo cual es muy poco probable, entonces empiezan los 'disparos', más grandes, mejores y más fuertes que cualquiera haya visto jamás", escribió Trump.

También insistió en que Irán no podrá construir armas nucleares y que "el estrecho de Ormuz ESTARÁ ABIERTO Y SEGURO".

Tanto Estados Unidos como Irán proclamaron la victoria tras alcanzar el acuerdo de alto el fuego, y líderes mundiales expresaron alivio. Pero más drones y misiles impactaron en Irán y en países árabes del Golfo después de que se anunciara el acuerdo.

La participación de Israel

Al mismo tiempo, Israel intensificó sus ataques contra el grupo político y militar Hezbollah en Líbano, golpeando zonas comerciales y residenciales en Beirut. Al menos 182 personas murieron el miércoles en el día más mortífero de combates allí. Los equipos de emergencias buscaron durante la noche a personas desaparecidas que aún estaban bajo los escombros tras los mortales ataques israelíes.

La violencia amenazaba con hacer naufragar lo que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, calificó como un acuerdo "frágil".

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El presidente del parlamento iraní dijo el miércoles que las conversaciones previstas eran "poco razonables" porque Washington había incumplido tres de las 10 condiciones de Teherán para poner fin a los combates. En una publicación en redes sociales, Mohammad Bagher Qalibaf objetó los ataques israelíes contra Hezbollah, una presunta incursión de drones en el espacio aéreo iraní después de que entrara en vigor el alto el fuego y la negativa de Estados Unidos a aceptar cualquier capacidad iraní de enriquecimiento en un acuerdo final.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, insistió en que el fin de la guerra en Líbano formaba parte del acuerdo de alto el fuego, pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Trump dijeron que la tregua no cubría Líbano. Cuando se anunció el acuerdo, el primer ministro de Pakistán, que actuó como mediador, dijo en una publicación en redes sociales que se aplicaba "en todas partes, incluido Líbano y otros lugares".

Un centro de estudios con sede en Nueva York advirtió que el alto el fuego "pende al borde del colapso".

El Soufan Center dijo que los ataques de Israel contra Líbano el miércoles aumentaron el riesgo de que el acuerdo se desmoronara.

"Incluso si Líbano estaba formalmente fuera del acuerdo, era probable que la magnitud de los ataques de Israel se considerara una escalada de todas formas", escribió en un análisis publicado el jueves. "Los ataques de Israel pueden entenderse tanto como un esfuerzo por abrir una brecha entre Irán y sus aliados como como una respuesta a haber sido presuntamente marginado en las discusiones originales del alto el fuego" .

¿Cuándo comienzan las negociaciones entre Irán y EU?

La Casa Blanca dijo que el vicepresidente, JD Vance, encabezaría la delegación de Estados Unidos para las conversaciones en Islamabad destinadas a poner fin a la guerra, que está previsto que comiencen el sábado.

El equipo negociador de Irán para las conversaciones con Estados Unidos debía llegar a Islamabad el jueves por la noche, dijo el embajador iraní allí.

Reza Amiri Moghadam escribió en X que la "delegación iraní llega esta noche a Islamabad para conversaciones serias basadas en 10 puntos propuestos por Irán", sin identificar quiénes integraban el equipo iraní.

¿Qué pide EU de Irán?

Esos puntos incluyen que Irán enriquezca uranio, mantenga su control del estrecho de Ormuz y otros asuntos que en el pasado han sido inaceptables para Trump. La Casa Blanca ha descrito repetidamente los 10 puntos emitidos por Irán como falsos.

Moghadam escribió que los iraníes acudirían a Islamabad pese al "escepticismo de la opinión pública iraní debido a repetidas violaciones del alto el fuego por parte del régimen israelí para sabotear la iniciativa diplomática", probablemente en referencia a los ataques de Israel contra Líbano, que Israel y Estados Unidos han dicho que no estaban incluidos en el inestable alto el fuego.

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OB