Este jueves 9 de abril se prevé que en Cuba ocurran apagones prolongados durante toda la jornada. De acuerdo a datos de la estatal Unión Eléctrica, en el momento de máxima demanda, este incidente dejaría sin energía eléctrica a un 57 % de la isla.

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En esta jornada, seis de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).

Esta crisis responde al bloqueo petrolero de EU

El país caribeño vive desde mediados de 2024 una grave crisis que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde enero. Las medidas del Gobierno norteamericano han sido calificadas por las Naciones Unidas como "acciones que vulneran los derechos humanos".

La crisis energética cubana es explicada por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético muy obsoleto y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero de EU.

Ante el panorama actual de crisis en Cuba, el Gobierno cubano ha denunciado reiteradamente el impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de "asfixia energética".

Fallas en centrales termoeléctricas de Cuba

Por otro lado, la una de las otras razones es que las centrales termoeléctricas de Cuba fueron construidas en su mayoría durante las décadas de 1960 y 1970 del siglo pasado y sufren frecuentes averías.

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Cuba ha sufrido en los últimos 18 meses siete desconexiones del sistema electroenergético nacional, dos de ellas registradas el pasado marzo en una misma semana.

Cuba recibe 100 mil toneladas de crudo

La isla recibió hace una semana el petrolero ruso Anatoli Kolodkin con aproximadamente 730 mil barriles, equivalente a 100 mil toneladas de crudo, el primer cargamento de este tipo en llegar en los últimos tres meses.

La isla caribeña necesita unos 100 mil barriles de petróleo diarios, de los cuales solo 40 mil los consigue con pozos propios.

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AS