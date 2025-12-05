España abrirá otra investigación del origen del brote de la peste porcina

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España anunció este viernes que abrirá una nueva investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en la región de Cataluña tras haber recibido el informe del laboratorio de referencia de la Unión Europea (UE).

Según señaló, todos los virus circulantes en la actualidad en los Estados miembros de la UE pertenecen a los grupos genéticos 2-28 y no al nuevo grupo genético 29 del que forma parte el virus causante del foco en la provincia de Barcelona, muy similar al grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007.

El hallazgo de un virus similar al que hubo en Georgia "no excluye, por tanto, que su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico", añadió el ministerio.

En este informe de la UE se comunican los resultados de secuenciación del genoma del virus de la PPA, una investigación complementaria a la iniciada el 28 de noviembre , fecha en la que se detectó el brote de peste porcina africana en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

La cepa Georgia 2007 es un virus de "referencia" que se utiliza con frecuencia en infecciones experimentales en instalaciones de confinamiento para realizar estudios o para evaluar la eficacia de las vacunas, que actualmente están en fase de desarrollo.

Del informe se deduce que "cabe la posibilidad" de que el origen del virus no esté en animales o productos de origen animal provenientes de alguno de los países en los que actualmente está presente la infección, explicó el ministerio.

Con todo ello, la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal ha comunicado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil española la necesidad de investigar estos hechos, como autoridad competente.

Además ha iniciado un procedimiento de investigación del origen del virus en el marco del artículo 57.2 del reglamento de la UE de 2016.

Según ese artículo, el objetivo es identificar los establecimientos y unidades epidemiológicas, las empresas alimentarias y de piensos, los establecimientos de subproductos y otros lugares en los que se hayan podido infectar o contaminar los animales.

Además, se pretende obtener información sobre el desplazamiento de los animales en cautividad, las personas, los productos, los vehículos o cualquier otro material o medio que haya podido contribuir a la propagación del agente patógeno durante el período anterior a la notificación de la sospecha o a la confirmación de la enfermedad.

Falta de transparencia

Un informe de Agricultura, difundido el pasado 13 de noviembre, apuntó a la falta de transparencia y de colaboración de Rusia, Ucrania y Bielorrusia como factores que han dificultado la evaluación del riesgo de peste porcina africana en la Unión Europea.

El estudio, publicado días antes de la aparición de la peste porcina en España, aborda la situación de esta enfermedad comenzando por su introducción en Rusia.

La peste entró en ese país desde el Caúcaso en 2007 y en 2012 aumentó la notificación de focos en la zona central. Su presencia se confirmó finalmente en otros países limítrofes con la UE como Ucrania (2012) y Bielorrusia (2013).

