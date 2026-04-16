Crean neuronas artificiales que funcionan utilizando impresión 3d avanzada

El cerebro humano podría convertirse en un modelo funcional replicado por la tecnología. Un equipo de investigadores de la Northwestern University ha desarrollado un nuevo tipo de neuronas artificiales capaces no solo de imitar, sino de interactuar directamente con células cerebrales reales , marcando un avance relevante en el campo de la computación y la neurotecnología.

A diferencia de otros desarrollos previos, estas neuronas artificiales generan señales eléctricas con un nivel de realismo suficiente para activar células vivas. En pruebas realizadas con tejido cerebral de ratón, los dispositivos lograron desencadenar respuestas neuronales, lo que demuestra un grado de biocompatibilidad poco visto hasta ahora.

El estudio sugiere que este tipo de tecnología podría abrir la puerta a sistemas capaces de comunicarse directamente con el sistema nervioso. Esto tendría aplicaciones en interfaces cerebro-máquina, así como en neuroprótesis diseñadas para restaurar funciones como la audición, la visión o el movimiento.

Computadoras que piensan como el cerebro

Uno de los puntos clave del desarrollo es su eficiencia energética. Mientras que los sistemas actuales dependen de enormes cantidades de datos y consumo eléctrico —especialmente en el contexto de la inteligencia artificial—, el cerebro humano sigue siendo el modelo más eficiente conocido.

Las neuronas artificiales desarrolladas por el equipo replican patrones complejos de señalización, como impulsos únicos, actividad continua y ráfagas eléctricas, similares a las de las neuronas biológicas. Esto permite que cada unidad procese más información, reduciendo la necesidad de miles de componentes adicionales y, por ende, el consumo energético.

Materiales flexibles y nuevas posibilidades

Otro aspecto innovador es su fabricación. En lugar de utilizar silicio rígido, los investigadores emplearon materiales flexibles como el disulfuro de molibdeno y el grafeno, aplicados mediante técnicas de impresión avanzada. Este enfoque no solo reduce costos, sino que también permite crear dispositivos más adaptables y cercanos a la estructura tridimensional del cerebro.

Además, el proceso de producción es más sostenible, ya que utiliza únicamente los materiales necesarios, disminuyendo residuos.

Hacia una nueva generación tecnológica

Aunque aún se encuentra en fase experimental, este avance sienta las bases para una nueva generación de dispositivos capaces de integrar biología y electrónica de forma más directa. En un escenario futuro, esto podría transformar desde la medicina hasta la manera en que se diseñan los sistemas informáticos.

Más allá de replicar la inteligencia humana, el verdadero salto está en aprender a comunicarse con ella.

Con información de EFE

TG