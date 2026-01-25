El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, pidió la renuncia de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional y el despido de Gregory Bovino, un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que dirigió las operaciones de control de inmigración en todo el país.

"Kristi Noem debe renunciar. Greg Bovino debe ser despedido. Suspendan inmediatamente las redadas ilegales de deportación masiva en todo el país: ICE ya no se limita a deportar criminales peligrosos. Envíen a la Patrulla Fronteriza de regreso a la frontera. Pongan fin a la militarización de ICE y al racismo enfermizo", escribió el gobernador en X.

Tanto Noem como Bovino afirmaron que Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado en Mineápolis , "se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos con una pistola semiautomática de 9 mm", una afirmación contradicha por la evidencia en video y los testigos.

De hecho, del análisis del video difundido, como reportan incluso diversos medios, entre ellos la BBC y el New York Times, surge que hubo 10 disparos durante el tiroteo que derivó en la muerte de Pretti por parte de un agente del ICE.

No está claro de dónde vinieron los disparos, pero la descripción de las imágenes que hace la BBC enfatiza que, cuando "los oficiales se alejan repentinamente del hombre que yace en el suelo, el tiroteo continúa" y "se pueden escuchar un total de 10 disparos".

