Zelenski alista posible reunión con Rusia y EU esta semana

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó este lunes que se alistan nuevos contactos directos con Rusia, luego de recibir un reporte del equipo negociador que representó a Kiev en las conversaciones mediadas por Estados Unidos, celebradas el viernes y sábado en Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo con el mandatario, estos encuentros podrían realizarse “esta semana”.

En contraste, el Kremlin manejó un calendario distinto, pues su portavoz, Dmitri Peskov, señaló que la siguiente ronda de negociaciones está prevista para la próxima semana, aunque evitó precisar una fecha.

"Se están llevando a cabo preparativos para nuevas reuniones trilaterales esta semana", dijo Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El presidente ucraniano dijo sobre las reuniones del viernes y el sábado en Abu Dabi -capital de los Emiratos- que "cubrieron un amplio espectro de asuntos importantes" en el que destacó la parte militar. "Es esencial para poner fin a la guerra", sentenció.

Zelenski agregó que en las reuniones se habló de "asuntos complejos que siguen sin resolverse" y explicó que se analizaron "las posiciones clave de todas las partes".

Ucranianos y rusos se reunieron de forma directa con mediación estadounidense por primera vez desde el comienzo de la guerra. Ninguno de los participantes informó de acuerdos concretos para avanzar hacia un final pactado del conflicto tras los contactos, pero todas las partes coincidieron en su disposición a celebrar nuevas reuniones en este mismo formato.

El principal punto de discordia entre Kiev y Moscú es el reparto de la región del Donbás, compuesta por las unidades administrativas ucranianas de Lugansk -controlada casi por completo por Rusia- y Donetsk -más del 75 % en manos de las fuerzas del Kremlin-.

Rusia exige como condición innegociable para declarar un alto el fuego que Ucrania retire sus tropas de la parte que aún controla de su región del Donbás, que Moscú reclama en su totalidad. Kiev acepta desmilitarizarla pero exige mantener el control del territorio que no ha perdido en el campo de batalla.

