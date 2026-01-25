El expresidente estadounidense Barack Obama se pronunció sobre la trágica muerte de Alex Pretti, calificándola de "una tragedia desgarradora" y un "campanazo de alerta para todos los estadounidenses, independientemente de su afiliación partidista, ya que muchos de nuestros valores fundamentales como nación están siendo cada vez más atacados".

"Las fuerzas federales y los agentes de inmigración tienen una labor difícil. Pero los estadounidenses esperan que cumplan con sus deberes de forma legal y responsable, y que cooperen con las autoridades estatales y locales, en lugar de actuar en su contra, para garantizar la seguridad pública. Eso no es lo que estamos viendo en Minnesota", afirmó Obama en un comunicado.

"La realidad es que estamos presenciando lo contrario", subrayó.

"Durante semanas, personas en todo el país han expresado su indignación ante el espectáculo de reclutas enmascarados de ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) y otros agentes federales que actúan con impunidad, utilizando tácticas que parecen diseñadas para intimidar, acosar y poner en peligro a los residentes de una gran ciudad americana".

Estas tácticas, que incluso el exmáximo responsable legal del Departamento de Seguridad Nacional en la primera administración de Trump ha calificado de "vergonzosas, ilegales y crueles", han llevado a la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, en lugar de buscar responsabilidad y disciplina para los agentes desplegados, el presidente y los actuales funcionarios de la administración parecen empeñados en avivar la situación, ofreciendo explicaciones sobre los asesinatos de Pretti y Renee Good que carecen de una investigación seria y son directamente contradichas por las pruebas de video.

"Esto debe detenerse -advirtió Obama-. Espero que, tras esta tragedia reciente, los funcionarios de la administración reconsideren su enfoque y comiencen a buscar formas de colaborar constructivamente con el gobernador Walz y el alcalde Frey, así como con la policía estatal y local, para evitar más caos y alcanzar objetivos de justicia legítimos".

Mientras tanto, hizo un llamado a cada estadounidense para que "apoye e inspire a la ola de protestas pacíficas en Mineápolis y en otras partes del país. Estas protestas son un recordatorio oportuno de que, en última instancia, a cada uno de nosotros, como ciudadanos, nos corresponde hablar contra la injusticia, proteger nuestras libertades fundamentales y mantener al gobierno responsable de sus acciones".

EE