El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , informó este jueves sobre la creación de la Iniciativa Pax Silica , un nuevo acuerdo en materia de semiconductores que será firmado esta semana junto a Japón, Australia, Singapur y Corea del Sur.

El anuncio, realizado desde el Despacho Oval, busca reforzar la estrategia económica estadounidense centrada en la inteligencia artificial.

“De no hacerlo, habríamos entregado una enorme ventaja a muchos países, especialmente a China”, declaró Trump al presentar el acuerdo.

Según el Departamento de Estado, la iniciativa pretende consolidar una alianza entre naciones que concentran las industrias tecnológicas más avanzadas, con el fin de potenciar el desarrollo económico basado en la IA. Para ello, se tomarán en cuenta activos estratégicos compartidos como la computación, el silicio, los minerales y la energía.

La cumbre Pax Silica, que se celebrará este viernes en Washington, contará también con la participación de Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, Canadá y la Unión Europea.

De acuerdo con el Departamento de Estado, los países buscarán establecer alianzas integrales que fortalezcan la seguridad de las cadenas de suministro, reduzcan dependencias vulnerables y promuevan ecosistemas tecnológicos confiables en sectores como los semiconductores, la conectividad, la manufactura avanzada y la energía.

¿Qué es la Cumbre Pax Silica? La apuesta global por una cadena tecnológica libre de dependencia china

La Cumbre Pax Silica es una iniciativa estratégica encabezada por Estados Unidos para construir una cadena de suministro de silicio segura, sostenible y basada en la innovación.

Su objetivo central es reducir la dependencia de China en sectores tecnológicos clave como los semiconductores, los minerales críticos y la inteligencia artificial (IA).

El propósito de esta alianza es asegurar toda la cadena de suministro, desde la extracción de minerales y la producción energética hasta la fabricación avanzada, los chips, la infraestructura de IA y la logística, permitiendo que las naciones aliadas desarrollen y desplieguen tecnologías transformadoras a gran escala, sin riesgos de interrupciones o coerciones externas.

Durante el encuentro se presentará la Declaración Pax Silica, un documento fundacional que establecerá las bases de un marco de cooperación más amplio en investigación, desarrollo, manufactura y construcción de infraestructura tecnológica, con el fin de contrarrestar la influencia china en la economía digital global.

La iniciativa surge en respuesta al interés de los aliados de Washington por profundizar su cooperación económica y tecnológica con Estados Unidos, fortaleciendo ecosistemas de innovación compartidos y garantizando la resiliencia de las cadenas de suministro estratégicas ante los nuevos desafíos geopolíticos.

