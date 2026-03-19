Japón advierte a Trump límites legales para actuar en el estrecho de Ormuz

Después de su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, señaló este jueves que espera que pronto se resuelva la limitación al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, provocada por la guerra en Irán. Además, indicó que conversó con el mandatario sobre las limitaciones legales que enfrenta su Gobierno para enviar el apoyo militar a la zona que ha solicitado Washington.

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"Si bien la conversación versó sobre temas de carácter delicado, hubo consenso en que garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz reviste la máxima importancia. No obstante, existen determinadas acciones que podemos o no emprender dentro del marco de la legislación japonesa. Por ello, ofrecí una explicación detallada y exhaustiva al respecto", explicó a periodistas Takaichi tras salir de la Casa Blanca.

El propio Trump ha pedido, sin éxito, a socios de la OTAN y a países asiáticos como Japón, Corea del Sur o China que envíen buques militares para garantizar el flujo en el estrecho, actualmente limitado por Teherán.

Limitaciones de Japón ante el conflicto en Ormuz

En el caso de Japón, el artículo 9 de su Constitución pacifista, impuesta precisamente por Washington al término de la II Guerra Mundial, impide al país asiático enviar activos militares a un conflicto.

"Transmití con claridad la postura de Japón en cuanto a la necesidad de lograr una pronta resolución de la situación", añadió la jefa de Gobierno nipón a cuenta de la situación en Ormuz, por donde transita habitualmente el 20 % del crudo global, en su mayor parte destinado a las grandes economías asiáticas como Japón.

Takaichi aseguró que Tokio y Washington "mantendrán una estrecha comunicación con miras a alcanzar la paz y la estabilidad en Oriente Medio, lo cual incluye la seguridad de la navegación a través del estrecho de Ormuz y un suministro energético estable".

En ese sentido, la primera ministra japonesa le aseguró a Trump que su país quiere desarrollar un proyecto conjunto para almacenar crudo adquirido de Estados Unidos.

Tokio ya acordó adquirir al año unos 7 mil millones de dólares en hidrocarburos al país norteamericano como condición para que Trump rebajara sus aranceles sobre Japón del 24 % al 15 %.

Desde el inicio de la guerra contra Irán, Estados Unidos y Japón han liberado respectivamente 172 y 80 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas con el objetivo de reducir los precios del petróleo.

Acuerdos energéticos y cooperación bilateral entre Japón y EU

Takaichi afirmó también que durante su visita a Washington se han logrado "finalizar tres documentos" que abarcan cooperación bilateral en proyectos de minerales críticos, incluido uno para el desarrollo de la extracción de lodos de tierras raras y otros recursos minerales marinos en el entorno de Minamitorishima, la isla más oriental del archipiélago nipón.

En el marco de la primera visita de Takaichi a Estados Unidos, ambos países han anunciado además un proyecto conjunto valorado en unos 40 mil millones de dólares para desarrollar reactores nucleares modulares de pequeño tamaño en los estados de Tennessee y Alabama, y un acuerdo para que Japón invierta unos 33 mil millones de dólares para producir gas natural en Texas y Pensilvania.

En el terreno de seguridad y defensa, la primera ministra aseguró también que se acordó avanzar en varias áreas, "incluyendo el desarrollo y la producción conjunta de misiles".

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