El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, admitió este jueves en una rueda de prensa junto a periodistas internacionales en su oficina en Jerusalén que actuaron solos en su ataque contra las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Catar.

“Diré dos cosas. Primero, Israel actuó solo contra el complejo de gas. Segundo, el presidente Trump nos pidió que suspendiéramos futuros ataques y lo estamos haciendo”, subrayó el mandatario israelí.

El proyectil lanzado por Israel el miércoles alcanzó una parte de las instalaciones de gas, provocando incendios en varias zonas que fueron contenidos por los bomberos. Irán, por su parte, informó de que el bombardeo contra estas instalaciones gasísticas no causó víctimas.

La tarde de este jueves, la refinería de petróleo de Haifa, la ciudad más importante del norte de Israel, sufrió daños tras ser alcanzada por fragmentos de un misil iraní interceptado, sin que causara “daños importantes” ni víctimas mortales, informó el Ministerio de Energía de Israel.

Tras veinte días de guerra, los ataques cruzados entre Israel e Irán persisten, mientras Netanyahu este jueves evitó establecer un calendario sobre el fin de esta campaña militar y aseguró que su Ejecutivo “no está contando los días”.

EFE

“Ya no puede producir uranio”

Debilitamiento - El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que Irán ha perdido la capacidad para enriquecer uranio y desarrollar misiles balísticos, tras 20 días de ofensiva militar.

Ataques - En una rueda de prensa en Jerusalén, el mandatario sostuvo que su país ha atacado objetivos “desde el aire, bajo tierra y también desde el mar”, mientras continúan los lanzamientos de misiles iraníes hacia el norte de Israel.

Reducción - Netanyahu aseguró que Israel “está ganando” y que Irán ha sido “diezmado”, con daños significativos en sus capacidades militares. Añadió que los arsenales de misiles y drones están siendo “degradados masivamente” y prometió su destrucción.

Incertidumbre - Pese a ello, evitó fijar un plazo para el fin de la ofensiva y señaló que su Gobierno “no está contando los días”.

CT