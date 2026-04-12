Estados Unidos comenzará a restringir todo el tráfico marítimo con destino u origen en puertos de Irán a partir de este lunes a las 10:00 horas, tiempo del este (15:00 GMT), según informó el Comando Central de Estados Unidos. La medida aplicará de forma general a embarcaciones de cualquier nacionalidad que operen en zonas portuarias iraníes.

Cuál es el alcance del bloqueo en puertos iraníes

De acuerdo con el comunicado oficial, la restricción incluirá todos los puertos ubicados tanto en el Golfo Arábigo como en el Golfo de Omán. El Centcom precisó que la disposición será aplicada sin distinción de bandera, es decir, afectará a cualquier buque que intente ingresar o salir de instalaciones marítimas iraníes.

Sin embargo, se aclaró que la medida no interferirá con el tránsito internacional en rutas marítimas que no tengan como destino Irán, especialmente en el estratégico estrecho de Ormuz.

Navegación en el estrecho de Ormuz

Las autoridades estadounidenses subrayaron que no se limitará la libre navegación de embarcaciones que crucen el estrecho de Ormuz hacia puertos que no pertenezcan a Irán. Este punto resulta clave, ya que se trata de una de las rutas más importantes del comercio energético mundial.

Además, se recomendó a los marinos comerciales mantenerse atentos a los Avisos a Navegantes y establecer comunicación con fuerzas navales de Estados Unidos a través del canal 16 cuando operen en el Golfo de Omán o en los accesos al estrecho.

Contexto político y tensión internacional

El anuncio ocurre luego de que el presidente Donald Trump afirmara que su país tomaría medidas para bloquear el estrecho de Ormuz, acusando a Irán de mantener sus aspiraciones nucleares. Estas declaraciones se dieron tras el cierre de negociaciones en Pakistán que no lograron alcanzar acuerdos.

Por su parte, Irán ha mantenido restricciones en esta vía estratégica —por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial— como respuesta a la ofensiva militar iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra la república islámica, lo que ha incrementado la tensión en la región.

EE