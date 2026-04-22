Destituyen al secretario de Marina de EU tras meses de disputas en el Pentágono

El Pentágono anunció este miércoles 22 de abril del 2026 que el principal funcionario civil de la Marina, el secretario de la Marina, John Phelan, dejará su cargo.

¿Qué se sabe de la destitución de John Phelan como secretario de la Marina de EU?

En un comunicado publicado en redes sociales, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, señaló que Phelan "abandona la administración, con efecto inmediato . En nombre del Secretario de Guerra y del Subsecretario de Guerra, agradecemos al Secretario Phelan su servicio al Departamento y a la Marina de los Estados Unidos", dijo Parnell en su cuenta oficial de X.

Parnell indicó que el subsecretario de la Marina, Hung Cao, se convertirá en secretario interino de la Marina.

La salida repentina se produce apenas un día después de que Phelan se dirigiera a una gran multitud de marineros y profesionales de la industria en la conferencia anual de la Marina en Washington, D.C., y hablara con reporteros sobre su agenda.

La salida de Phelan también ocurre pocas semanas después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, destituyera al principal oficial del Ejército, el general Randy George , así como a otros dos generales de alto rango del Ejército.

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¿Quién es John Phelan, el ahora exsecretario de la Marina de Estados Unidos?

Phelan no había servido en las fuerzas armadas ni había desempeñado antes un cargo civil de liderazgo en la institución cuando el presidente Donald Trump lo nominó como secretario a finales de 2024.

Phelan fue un importante donante de la campaña de Trump y fundó la firma privada de inversión Rugger Management LLC.

Según su biografía, el principal contacto de Phelan con el ámbito militar provino de un puesto de asesoría que ocupó en Spirit of America, una organización sin fines de lucro que apoyaba la defensa de Ucrania y la defensa de Taiwán.

JM