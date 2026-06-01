Cientos de jóvenes salieron a las calles el lunes en Nanyuki, una ciudad ubicada en el centro de Kenia, para expresar su rechazo a la instalación de un centro de cuarentena para ciudadanos estadounidenses expuestos al ébola en la Base Aérea de Laikipia.

Las manifestaciones tuvieron lugar apenas dos días después de que el Tribunal Superior de Kenia ordenara la suspensión temporal del proyecto y prohibiera la llegada de pacientes extranjeros, mientras se analiza una demanda presentada por la Sociedad de Abogados de Kenia y una entidad encargada de supervisar el cumplimiento de la Constitución.

Las dos organizaciones citaron el frágil sistema de salud de Kenia como la razón por la que los pacientes extranjeros con ébola no deberían ser puestos en cuarentena en el país.

Funcionarios de Estados Unidos indicaron el jueves que el país planeaba enviar a estadounidenses expuestos al ébola en el extranjero a una nueva instalación en Kenia, en lugar de trasladarlos en avión de regreso a casa. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para abordar los planes del gobierno. Señalaron que la instalación estaría en la Base Aérea de Laikipia y que estaría operativa con 50 camas de cuarentena para el viernes.

Jóvenes se manifiestan en contra de la instalación de un centro de cuarentena para estadounidenses

Cientos de jóvenes marcharon el lunes hasta las puertas de la base aérea, coreando consignas contra el ébola.

El ministro de Salud, Aden Duale, indicó el domingo que el centro de cuarentena era para "todos" y no exclusivamente para ciudadanos de Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos tiene la intención de aportar más de 13 millones de dólares a los esfuerzos de preparación de Kenia frente al ébola, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Líderes locales, incluido el gobernador de Laikipia, Joshua Irungu, habían dicho a los periodistas que se oponían a abrir un centro de cuarentena de ébola.

"Esto expondrá a nuestra gente al ébola", dijo, y añadió que muchos residentes locales trabajan dentro de la base aérea y podrían quedar expuestos.

Kenia no ha registrado casos de ébola, pero la vecina Uganda ha reportado nueve y cerró su frontera con República Democrática del Congo.

En Congo se han reportado al menos 282 casos confirmados y más de mil casos sospechosos del virus Bundibugyo, un tipo de ébola que no tiene tratamiento ni vacuna aprobados.

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