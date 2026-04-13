La candidata de derecha Keiko Fujimori y el ultraconservador Rafael López Aliaga encabezaban el lunes el conteo de votos de las elecciones generales en Perú, con el 51% de las actas procesadas.

De acuerdo con el avance preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori lideraba con un 16,94% de los votos. Sin embargo, ese porcentaje no le alcanza para ganar en primera vuelta, ya que la normativa exige obtener más del 50% de los votos válidos.

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Esta es la cuarta vez que busca la presidencia la candidata de Fuerza Popular e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

López Aliaga, candidato del partido Renovación Popular y exalcalde de Lima, se ubicaba en segundo lugar con 14,78% de apoyo tras una campaña marcada por la alta dispersión del voto entre los 35 postulantes a la presidencia.

En tercer lugar —y a menos de dos puntos porcentuales de López Aliaga— se ubicaba el candidato Jorge Nieto Montesinos con 12,93% de los votos y con chances matemáticas de ingresar a una segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

La ONPE mantuvo la publicación del conteo de votos de los comicios del domingo pese a que hasta las 18.00 local (2300 GMT) del lunes unas 52 mil personas podrán votar en Lima.

Elecciones en Perú transcurrieron con problemas de logística

La elección transcurrió con problemas logísticos y varios centros de votación abrieron sus puertas con retraso porque no había llegado el material electoral. En el caso de Lima, el Tribunal Electoral ordenó que continúe la votación el lunes en 13 colegios públicos que no abrieron la víspera porque no habían recibido las papeletas.

Según sondeos privados previos, ninguno de los postulantes llegaba a las elecciones con alta intención de voto.

Varias encuestas daban a Fujimori el primer lugar con una intención promedio del 15%. La dirigente política ha prometido combatir la delincuencia con las Fuerzas Armadas y construir nuevas cárceles. Detrás de ella se ubicaban cinco postulantes separados por pocos puntos porcentuales entre sí.

Perú celebró los comicios en medio de una crisis política que ha provocado el desfile de ocho presidentes y tres Congresos en una década y un incremento de la delincuencia que los ciudadanos identifican como su mayor preocupación.

Los electores se quejan además del aumento del costo de vida y de la persistente corrupción.

En el último quinquenio las denuncias por extorsión —un delito que ha provocado protestas y paralizaciones frecuentes del transporte público— se han quintuplicado, mientras que los asesinatos se han duplicado, de acuerdo con datos oficiales.

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