Crisis energética golpea a Cuba en medio de tensiones con Estados Unidos

La crisis actual se refleja en la combinación de problemas político-estructurales internos, la suspensión del suministro petrolero de aliados tradicionales como México y el endurecimiento de la presión política desde Estados Unidos, en un contexto marcado por las recientes declaraciones del presidente Miguel Díaz-Canel y del presidente estadounidense Donald Trump.

A principios de este mes, Cuba sufrió un apagón masivo que dejó a más de 6 millones de personas sin electricidad, lo que afectó el suministro de agua, gas y conectividad a internet.

Miguel Díaz-Canel, ha reconocido que el país está ante un escenario complicado, ya que las presiones económicas estadounidenses están dificultando el acceso a energía y recursos financieros.

“Estamos bajo una presión inmoral que utiliza el hambre y la falta de energía como armas de guerra contra nuestro pueblo. Cuba no acepta condiciones que vulneren su soberanía, pero confirmamos que existen canales de diálogo abiertos con la administración estadounidense porque nuestra prioridad es la supervivencia de las y los cubanos”, afirmó el mandatario al referirse a la situación económica que enfrenta la isla.

Restricción del subsidio petrolero y la ayuda humanitaria

La reducción en el suministro de petróleo que Cuba recibía de sus aliados es uno de los factores que explican la actual crisis energética. Debido al acuerdo energético establecido en el año 2000, durante aproximadamente 15 años gran parte del abastecimiento energético de la isla dependió de envíos provenientes de Venezuela, pero la caída en la producción petrolera de ese país en el 2015 colapsó el abastecimiento.

Ante esta situación, Cuba buscó diversificar sus fuentes de energía mediante acuerdos con otros países. México, a través de Petróleos Mexicanos (PEMEX), envió cargamentos de crudo y combustibles para aliviar la presión sobre el sistema eléctrico cubano. Los cuales, según datos de PEMEX, en 2025 tuvieron un valor de más de 400 millones de dólares.

Sin embargo, ante las amenazas de Trump de imponer 25% de aranceles a productos mexicanos si se seguía suministrando crudo, México ha tenido que modificar su estrategia con Cuba. Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum envió mil toneladas de víveres (leche en polvo y frijol), ya que el envío de petróleo, vital para la red eléctrica cubana, tuvo que ser suspendido para evitar represalias comerciales del gobierno estadounidense.

Santiago Aceves, especialista en comercio internacional, advierte que la administración de Donald Trump ha agudizado sus mecanismos de presión, utilizando la vulnerabilidad de terceros países para aislar definitivamente al régimen cubano.

“La estrategia de Donald Trump es quirúrgica, ha convertido la crisis energética de la isla en un dilema arancelario para el resto del continente. Al amenazar con impuestos a la importación, Trump no solo está asfixiando a Cuba, está forzando a socios como México a elegir entre la solidaridad ideológica o la estabilidad de su propio motor exportador", explicó.

Situación actual

La situación actual de Cuba también responde a una crisis económica más amplia. La isla aún no logra recuperarse del impacto de la pandemia, que golpeó con fuerza al turismo, una de sus principales fuentes de divisas. Según datos oficiales del Ministerio de Turismo de Cuba (MINTUR) recibían cuatro millones de turistas al año, pero la recuperación del sector ha sido paulatina y el flujo de visitantes aún se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Por otro lado, la inflación se ha convertido en uno de los principales problemas para la población. Según el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) de Cuba, tras la reforma monetaria implementada por el gobierno en 2021, los precios de alimentos, transporte y servicios básicos registraron incrementos significativos.

Para Luis Enrique González Araiza, especialista en derecho internacional de los derechos humanos, se ha visto afectado el abastecimiento de productos básicos, ya que Cuba depende en gran medida de las importaciones para cubrir su consumo interno.

"El colapso que vemos hoy en Cuba es un quiebre estructural de su seguridad alimentaria. Al depender de las importaciones para cubrir entre el 60% y el 70% de su consumo interno, la isla se ha vuelto extremadamente vulnerable a las fluctuaciones del mercado y a las restricciones logísticas. El desabasto de productos básicos es sistemático, dejando a la población en una situación de indefensión que ni la ayuda humanitaria externa alcanza a mitigar", señaló.

Presión política y un cambio de régimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que la presión sobre Cuba debe mantenerse con el objetivo de lograr cambios en su estructura política. El gobierno estadounidense ha utilizado estrategias similares a las aplicadas anteriormente contra Venezuela.

“Cuba está en una situación desesperada, están negociando con nosotros ahora mismo porque se han quedado sin sus patrocinadores. Queremos un cambio de régimen real; una toma amistosa donde la libertad regrese. Si no hay cambios, no habrá petróleo ni créditos”, declaró el presidente estadounidense.



Para el especialista en comercio exterior y negocios internacionales, Ramón Rodríguez García, ya no se trata solo de sanciones bilaterales, sino de una advertencia global sobre las repercusiones de mantener lazos con Cuba en el nuevo orden regional.

“Al declarar una “toma amistosa”, Trump no solo busca presionar al régimen, sino que está enviando un mensaje directo a los mercados y a los socios comerciales de la región: el costo de sostener el actual sistema cubano será el aislamiento económico total”, puntualizó.

La presión de Estados Unidos y las limitaciones para recibir apoyo energético de aliados colocan a la isla ante un escenario incierto, en el que las decisiones políticas y económicas de los próximos meses serán clave para definir el rumbo del país.

YC