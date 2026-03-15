Irán amaga con extender la guerra en Medio Oriente

Irán instó a los ciudadanos a evacuar Dubái, el puerto más activo de Medio Oriente y otros dos en los Emiratos Árabes Unidos, amenazando abiertamente por primera vez propiedades no estadounidenses de un país vecino mientras su guerra con la Unión Americana e Israel entraba en su tercera semana.

Teherán afirmó, sin aportar pruebas, que Washington utilizó “puertos, muelles y escondites” en los Emiratos para lanzar ataques contra la isla de Kharg, donde se encuentra la terminal principal que maneja las exportaciones de petróleo del país. Instó a la gente a evacuar esas áreas donde, según dijo, se refugian las fuerzas estadounidenses.

Autoridades del emirato descartaron ataques contra el puerto Jebel Ali de Dubái —el más activo del Medio Oriente— y el puerto Khalifa en Abu Dabi. Pero los restos de un dron iraní interceptado que impactaron una instalación petrolera provocaron un incendio en el tercer puerto, en Fujairah.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqhchi, dijo a MS Now que Estados Unidos atacó la isla de Kharg y la de Abu Musa desde dos ubicaciones en los Emiratos, Ras Al-Khaimah y un lugar “muy cerca de Dubái”, calificando esto de peligroso y diciendo que Irán “tratará de tener cuidado de no atacar ninguna zona poblada” en el lugar.

El Mando Central de Estados Unidos dijo que no tenía respuesta a la afirmación de Irán, y los Emiratos no han emitido un comunicado.

Irán ha lanzado cientos de misiles y drones contra vecinos árabes del Golfo durante la guerra, pero ha dicho que su objetivo eran activos estadounidenses, aun cuando se reportaron impactos o intentos contra objetivos civiles como aeropuertos y campos petroleros.

El presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos “eliminó” sitios militares en una isla vital para la red petrolera de Irán y advirtió que su infraestructura petrolera podría ser la próxima si Irán continúa impidiendo el paso de barcos por el Estrecho de Ormuz, por el que transita la quinta parte del suministro de petróleo del mundo.

El presidente del Parlamento iraní había advertido que los ataques contra la infraestructura petrolera del país provocarían un nuevo nivel de represalias.

Araqhchi dijo a MS Now que el estrecho estaba cerrado solo para “quienes nos atacan y sus aliados”.

Al tiempo que crece la ansiedad global por los precios y suministros de petróleo, Trump dijo que espera que China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otros envíen buques de guerra para mantener el Estrecho de Ormuz “abierto y seguro”. En respuesta, Londres dijo que ya analiza con aliados una “gama de opciones” para garantizar la navegación.

En una publicación en redes sociales, Araqhchi instó a los vecinos a “expulsar a los agresores extranjeros” y describió el llamado de Trump como “súplica”.

Sumado a ello, el mando militar conjunto de Irán reiteró su amenaza de atacar las “infraestructuras petroleras y energéticas” vinculadas a Estados Unidos en la región si se golpea la infraestructura petrolera de la República Islámica.

La agencia de noticias iraní Fars reportó que los ataques estadounidenses no causaron daño a la infraestructura petrolera en la isla. Apuntó que hubo al menos 15 explosiones en los ataques contra una instalación de defensa aérea, una base naval, la torre de control de un aeropuerto y el hangar de helicópteros de una empresa petrolera. El Mando Central de Estados Unidos dijo que destruyó instalaciones de almacenamiento de minas navales, búnkeres de almacenamiento de misiles y otros sitios militares.

Israel anunció previamente otra oleada de ataques contra infraestructura en Irán, y dijo que su fuerza aérea había alcanzado más de 200 objetivos en las últimas 24 horas, incluidos lanzadores de misiles, sistemas de defensa y fábricas de armas.

Una mujer se lamenta sobre los escombros de su hogar en Teherán. AP

Washington pide a sus ciudadanos abandonar Irak

La embajada de Estados Unidos en Bagdad emitió un comunicado en el que insta a sus ciudadanos en Irak a salir del país lo antes posible por el riesgo de ataques iraníes.

“Irán y las milicias terroristas afines representan una grave amenaza para la seguridad pública en Irak. Se han registrado ataques contra ciudadanos estadounidenses, intereses estadounidenses e infraestructura crítica”, alerta la web de la embajada el día en que se cumplen dos semanas de ofensiva.

Asegura también que “han atacado hoteles frecuentados por extranjeros y otras instalaciones con vínculos con Estados Unidos en todo Irak”, por lo que “los estadounidenses también corren el riesgo de ser secuestrados”.

Por ese motivo, Estados Unidos “recomienda encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses en Irak que revisen su situación de seguridad personal. Para muchos, salir de Irak tan pronto como puedan hacerlo de forma segura es la mejor opción”.

Sin embargo, la embajada contempla la posibilidad de que algunos no quieran o no puedan hacerlo y les pide “mantenerse alerta, pasar desapercibidos y estar preparados para refugiarse en un lugar seguro durante períodos prolongados”, así como “contar con provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros productos esenciales”.

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Cancillería mexicana reporta evacuación de mil 240 mexicanos en Medio Oriente

Ante conflictos armados en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta el momento, han evacuado a mil 240 connacionales por medio de vías seguras y aprovechando la apertura gradual del espacio aéreo. En su mayoría, los turistas que solicitaron asistencia se encontraban en: Emiratos Árabes Unidos, Israel, Bahréin, Líbano, Arabia Saudita, Jordania, Irán y Qatar.

“El fortalecimiento de las medidas de seguridad seguirá siendo la prioridad de la asistencia consular. Salvaguardar, como se ha logrado hasta ahora, la integridad física tanto de nuestras y nuestros connacionales, como la de todas las personas que laboran en nuestras representaciones y sus familiares”, señaló la cancillería a través de un comunicado.

Explicó que el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una nueva reunión virtual de trabajo con los titulares de las embajadas de México en el Medio Oriente, para dar seguimiento a las condiciones de seguridad y protección de las y los mexicanos que residen o están en tránsito en la región.