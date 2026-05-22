Irán asegura que todavía está lejos de alcanzar un acuerdo con EU porque las diferencias siguen siendo profundas

Este viernes, el Ministerio de Exteriores de Irán señaló, en medio de las especulaciones sobre la posibilidad de concretar un acuerdo con Estados Unidos, que por el momento no pueden afirmar que se haya llegado a un punto en el que un pacto con el Gobierno del presidente Donald Trump se vea cercano. Esto luego de que el líder republicano asegurara que el país "se muere por llegar a un acuerdo" con Washington para poner fin al conflicto.

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El diplomático hizo la afirmación en referencia a la llegada a este país del jefe del Ejército de Pakistán, Asir Munir, mediador con Estados Unidos, y confirmó que una delegación catarí también se encuentra en Teherán como parte del proceso negociador.

Irán asegura que las diferencias con Estados Unidos siguen siendo profundas

Bagaei dijo que las diferencias con Estados Unidos son "profundas y amplias", por lo que no es posible alcanzar un resultado en unas pocas semanas de negociaciones.

Entre las cuestiones que se están negociando con Washington mencionó el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el estrecho de Ormuz y el bloqueo de los barcos y puertos iraníes por parte de Estados Unidos.

Munir llegó esta tarde a Teherán, donde se encuentra desde el miércoles el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, para tratar de acercar posturas entre la República Islámica y Estados Unidos.

Teherán se encuentra sopesando una nueva propuesta estadounidense, dijo el jueves Bagaei, quien aseguró que se han realizado varias rondas de "intercambio de mensajes" en los últimos días.

Según medios iraníes, Teherán ha pedido a Washington el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano; el levantamiento de sanciones; la liberación de activos iraníes bloqueados; compensaciones por daños de guerra, y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz..

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó hoy que se ha producido un "ligero avance" en las conversaciones con Irán, pero advirtió de que no puede instaurarse un sistema de peaje en una vía marítima internacional como el estrecho de Ormuz.

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