Trump prohibirá que migrantes temporales soliciten y realicen el proceso de residencia dentro de EU

En un reciente comunicado publicado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la Administración del presidente Donald Trump informó este viernes que obligará a los migrantes temporales a salir del país para poder solicitar la residencia permanente, es decir, la llamada “green card”.

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En un documento difundido, la agencia defendió que tal requerimiento ya formaba parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, pero que los Gobiernos anteriores no habían hecho cumplir dicha disposición legal.

¿Qué migrantes deberán salir de Estados Unidos?

En este contexto, las personas que se encuentren en el país con visas temporales, como las destinadas a trabajo, turismo o estudios , y que deseen cambiar su estatus a residente permanente, deberán abandonar el país y tramitar el proceso ante el consulado estadounidense en su lugar de origen.

Las visas temporales, conocidas como "visas de no inmigrante", incluyen la B-1 y B-2, para quienes viajan por negocios o turismo; la F-1 y la M-1, dirigidas a estudiantes de programas académicos; y diversas categorías de trabajo temporal, como las H-1B para ocupaciones especializadas y las H-2A y H-2B para labores agrícolas y no agrícolas, entre otras.

Actualmente, algunos migrantes temporales solicitan un cambio de estatus migratorio dentro de Estados Unidos porque califican para la residencia, ya sea por matrimonio, empleo o reunificación familiar, y piden su "green card" desde el país, un proceso que puede tardar años y durante el cual se les renuevan sus visados.

Trump endurece las reglas para obtener la residencia permanente

El Gobierno de Trump, sin embargo, planea que esas personas regresen a sus países y acudan a un consulado del Departamento de Estado para los trámites , salvo en circunstancias excepcionales que no han sido especificadas.

"Retomamos el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros se desenvuelvan correctamente en nuestro sistema de inmigración. De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la 'green card' deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales", declaró el portavoz de USCIS, Zach Kahler.

De esta forma, aseguró, "se reduce la necesidad de localizar y deportar a quienes deciden permanecer ilegalmente" en Estados Unidos.

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"La ley se redactó de esta manera por una razón y, aunque se ha ignorado durante años, cumplirla contribuirá a que nuestro sistema sea más justo y eficiente", apuntó.

El anuncio se enmarca en la política migratoria restrictiva de la Administración de Trump, que busca reducir la inmigración irregular y, al mismo tiempo, restringir las vías regulares y el asilo mediante medidas de disuasión y deportación.

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