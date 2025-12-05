Una ligera nevada sorprendió esta mañana a Washington D. C, Estados Unidos, se trata de la primera de la temporada, que se da justo el día del sorteo del Mundial 2026.

Las condiciones de este viernes son debido a una masa de aire ártico que llegó durante la madrugada y desplomó las temperaturas en la zona.

Desde este jueves, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) emitió una advertencia de tiempo invernal para toda la región que estará vigente hasta el mediodía.

"Existe la posibilidad de condiciones peligrosas para el transporte público el viernes por la mañana. Es posible que se produzcan nevadas ligeras el viernes por la mañana en las áreas metropolitanas de Baltimore/Washington D. C., con una posible acumulación de hasta una pulgada de nieve en carreteras sin tratar", informó ayer la agencia en un comunicado meteorológico especial, para el área metropolitana de Washington D. C.

Según el meteorólogo de WTOP, Mike Stinneford, la mayor parte del área metropolitana recibiría desde un simple polvo de nieve hasta 2 pulgadas, mientras que algunas zonas del sur podrían acercarse a las 3 pulgadas.

Incluso la alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, emitió el primer Extreme Cold Alert de la temporada y activó al District Snow Team, que empezó a esparcir sal en las vías principales desde el jueves por la noche, de acuerdo con reportes de medios de comunicación locales.

Sobre el sorteo

Este viernes en el Centro John F. Kennedy, en Washington DC, Estados Unidos, se llevará a cabo el sorteo final de la Copa del Mundial 2026, en el que se revelará el destino de las 48 selecciones participantes.

Te puede interesar: Sheinbaum en sorteo del Mundial 2026 proyecta liderazgo: Concamin

El sorteo del Mundial 2026 iniciará a las 11:00 horas y será transmitido por televisión e internet en:

Canal 2

Canal 5

Azteca 7

TUDN

ViX

Canal de YouTube de la FIFA

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV