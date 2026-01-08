Testigos del lugar confirmaron la detención de al menos ocho personas, durante la segunda jornada de protestas por el asesinato de una mujer estadounidense a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ocurrido el pasado miércoles.

Cientos de manifestantes se concentraron desde las primeras horas de este jueves frente al Henry Whipple Federal Building , un edificio federal donde operan agentes antimigración, para alzar la voz ante la muerte de Renée Nicole Macklin-Good.

“Asesinos” y “Están matando a estadounidenses” fueron algunas de las consignas que gritaron los manifestantes a los agentes, quienes formaron una barrera humana para proteger los accesos al edificio.

Renee Good, de 37 años, murió este miércoles tras recibir varios tiros por parte de un agente de ICE mientras protestaba contra la presencia del cuerpo en la ciudad.

A lo largo de la mañana, varios manifestantes se han enfrentado con los agentes federales acusándoles de "asesinos" y les han pedido que se marchen de la ciudad como también les requirió el alcalde, Jacob Frey, tras conocer el incidente.

Los mayores enfrentamientos se han vivido cuando ha llegado a la zona de la protesta Gregory Bovino, alto funcionario de la seguridad fronteriza de Estados Unidos, una de las figuras más visibles en las operaciones de inmigración de la Administración de Donald Trump , en ciudades como Mineápolis.

Bovino se ha paseado a lo largo de la cadena humana de agentes federales, con una actitud desafiante, mientras todos los manifestantes se agolpaban por donde pasaba y le acusaban de ser el responsable de la muerte de Good .

Una gran parte de las personas concentradas ha acudido a la manifestación con mascarillas y gafas para protegerse de los gases químicos que los agentes lanzaron en las primeras protestas después del suceso.

Al conocerse la muerte, cientos de personas se concentraron en la calle donde había sucedido y estuvieron protestando y honrando a la víctima durante una vigilia que duró toda la noche.

Los colegios cancelan las clases

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró este miércoles el estado de emergencia y pidió a su Guardia Nacional prepararse para hacer frente a todas las protestas que se espera que se desarrollen en la ciudad.

Los colegios públicos de la ciudad han cancelado las clases lo que queda de esta semana por seguridad.

Otras grandes ciudades del país, como Nueva York o Washington, también han salido a protestar por la muerte de la estadounidense.

El despliegue de agentes federales impulsado por Trump, sobre todo en ciudades demócratas, ha provocado malestar en gran parte de la población y ha desatado muchas protestas.

Los alcaldes de esas ciudades y los gobernadores de los estados también han condenado esta decisión.

El Gobierno de Estados Unidos ha enviado desde principios del pasado diciembre unos 2 mil agentes federales a Mineápolis.

La ciudad del estado de Minnesota ya ha sido testigo de protestas contra la violencia policial.

En 2020 fue protagonista del asesinato de George Floyd, a una milla de donde ocurrió el de Good, a manos de un policía, que desató una oleada de protestas antirracistas en todo el país.

