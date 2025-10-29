Este miércoles 29 de octubre, Desmond McKenzie, funcionario del gobierno de Jamaica , declaró que el país caribeño es " zona catastrófica " por los estragos causados por el huracán "Melissa" , mientras el fenómeno se aleja del Caribe. Detalló que entre las zonas más afectadas por el huracán están Black River y Manchester , y que por ello, más de 25 mil personas se encuentran refugiadas, casi el doble de refugiados de lo que las autoridades habían informado el martes.

El alto funcionario, por otra parte, exhortó a los ciudadanos a estar vigilantes ante la cantidad de árboles y ramas y cables eléctricos vivos que hay tirados en las vías, los cuales serán recogidos poco a poco por los encargados.

En las últimas horas, el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos (NHC) dio a conocer detalles acerca de la trayectoria que seguirá "Melissa" en las próximas horas. A continuación te compartimos los detalles:

Este de Cuba : una marejada ciclónica amenaza la vida de las y los haitianos, y fuertes lluvias, inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y vientos dañinos están en curso hasta esta tarde. Se le recomienda a la población que permanezca en un refugio seguro.

Bahamas y las Turcas y Caicos : se esperan condiciones de huracán, marejada ciclónica que amenaza la vida de la población y fuertes lluvias durante la jornada de este miércoles. Se le recomienda a las personas que encuentren refugio seguro.

República Dominicana : se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos durante este miércoles.

Haití : al menos veinte personas han muerto y 10 están desaparecidas en Petit-Goâve, al sur de la isla, tras el desbordamiento del río La Digue, que atraviesa la ciudad, durante el paso de "Melissa". El país del Caribe todavía espera más daños extensos y aislamiento de comunidades. Se esperan condiciones de tormenta tropical hasta esta tarde.

Bermudas : se esperan condiciones de huracán y fuertes lluvias que comienzan a última hora del jueves y continúan hasta el jueves por la noche.

El NHC recomienda a la población de los países afectados por "Melissa" que sigan las indicaciones de las y los funcionarios locales, ya que deberán permanecer resguardados después de la tormenta debido a líneas eléctricas derribadas y áreas inundadas.

Con información de EFE y NHC.

