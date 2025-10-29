Al menos 20 personas han muerto y 10 están desaparecidas en Petit-Goâve, al sur de Haití, tras el desbordamiento del río La Digue, que atraviesa la ciudad, durante el paso del huracán "Melissa" por el Caribe, informó ese miércoles el director general de Protección Civil, Emmanuel Pierre.

En declaraciones a medios locales, Pierre dijo que los equipos de rescate han recuperado 20 cuerpos, mientras siguen la búsqueda de 10 personas reportadas como desaparecidas.

De acuerdo con el funcionario, otras 10 personas resultaron heridas tras el paso de "Melissa", que este martes tocó tierra en Jamaica y esta madrugada en Cuba.

Ya la semana pasada, cuando todavía era tormenta tropical, "Melissa" causó tres muertes y al menos dieciséis heridos en Haití, un país muy vulnerable a los fenómenos naturales.

Según datos ofrecidos por Unicef el lunes, más de 2 mil personas en Haití han sido acogidas en escuelas, que sirven como refugios, después de haber sido afectadas por lluvias asociadas a "Melissa".

Los huracanes y tormentas tropicales en Haití han causado centenares de muertos desde octubre de 2016, cuando el huracán "Matthew" dejó 573 fallecidos y miles de damnificados, solo seis años después del terremoto de enero de 2010 que provocó unos 300 mil muertos, cerca de 1.5 millones de damnificados y el colapso de buena parte de la infraestructura.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos aseguró este miércoles que el huracán presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora , con ráfagas aún mayores, y es posible que se fortalezca ligeramente entre hoy y mañana.

MV