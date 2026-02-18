Huelga en Argentina: Paro total de 24 horas contra reforma de Milei

Debido a los cambios en la reforma laboral argentina impulsada por el gobierno del ultraderechista Javier Milei, centrales obreras como la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) han convocado una huelga general de 24 horas este jueves 19 de febrero en forma de protesta contra la nueva reforma, y que se debatirá el pleno de la Cámara de Diputados.

Entre los puntos críticos puntos que motivaron las huelgas se señalan principalmente: la extensión de la jornada laboral de hasta 12 horas, el abaratamiento de despidos, la limitación del derecho a huelga, la extensión del tiempo en el que un trabajador puede ser despedido sin indemnización, licencias médicas polémicas y fondo de cese laboral.

Advertencia del gobierno a gremios del transporte

El paro afectará a todo tipo de actividades, incluido el transporte de pasajeros, según informaron fuentes oficiales, la Secretaría de Trabajo ordenó a los gremios de trabajadores de trenes y ómnibus "a abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar".

El gobierno advirtió a esos gremios que la adopción de cualquier medida de fuerza "configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia" para esos sindicatos.

El eje de la protesta es la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo mediante un polémico proyecto de ley que ya recibió el visto bueno del Senado el pasado 12 de febrero, cuando se desató una batalla campal entre policías y manifestantes en las inmediaciones del Congreso.

Ahora será debatida por la Cámara Baja, este jueves, en una sesión que se prevé se extenderá durante varias horas.

La CGT ha convocado a la huelga sin movilización en las calles, pero la CTA, otros sindicatos y movimientos sociales y de izquierda han llamado a manifestarse en la Plaza del Congreso, en Buenos Aires.

Proyecto de la nueva reforma laboral

El denominado proyecto de modernización laboral cambia radicalmente las condiciones de las relaciones de trabajo en Argentina, donde hay un alto nivel de empleo informal y donde se han destruido miles de puestos formales en los últimos años.

La iniciativa cambia el cálculo de las indemnizaciones por despido; crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitiría a los empleadores realizar aportes mensuales destinados a cubrir eventuales despidos; introduce modificaciones en el sistema de vacaciones y horas extra; y restringe el derecho a huelga, entre otros puntos.

Los sindicatos alegan que la reforma implica una quita de derechos para los trabajadores, mientras que los empresarios están en general a favor del proyecto, pero advierten que para generar trabajo formal se necesita crecimiento económico mediante impulso al crédito y la inversión y un mercado doméstico más vigoroso.

Uno de los aspectos más criticados del proyecto de ley es la reducción del salario en caso de licencia por enfermedad o accidente, por lo que el oficialismo accedió a retirar ese artículo para conseguir un amplio apoyo en la sesión de este jueves entre los bloques aliados.

Debido a esta modificación, en caso de ser aprobada este jueves, la iniciativa deberá regresar al Senado para un nuevo debate.

KR