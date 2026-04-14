Uñas aura: La tendencia de manicura que arrasa en México este 2026

Si hay una tendencia que continúa evolucionando sin perder protagonismo, es la de las uñas con efecto aura. Este estilo se caracteriza por un halo de color que se difumina desde el centro de la uña y ha ganado popularidad por su capacidad de elevar cualquier manicura, aportando interés visual sin resultar exagerado.

Para 2026, las uñas aura se transforman con mezclas cromáticas más audaces, contrastes poco convencionales y acabados que van desde un brillo intenso hasta transparencias sutiles. ¿El resultado? D iseños versátiles que encajan tanto en estilos minimalistas como en propuestas más llamativas.

Captura de pantalla TikTok/nailsbichi

A continuación te mostraremos cinco opciones de diseño para lucir esta primavera:

Uñas naranjas con efecto aura

Este diseño apuesta por un naranja vibrante con un centro más claro que crea un efecto de luz interna, como si el color irradiara desde la uña. El acabado glossy intensifica el tono y aporta un efecto jugoso que se siente fresco y moderno.

Es ideal para quienes buscan una manicura llamativa sin recurrir a diseños complejos, ya que el color por sí solo hace todo el trabajo. Funciona especialmente bien en uñas cortas o medianas y combina perfecto con pieles cálidas o bronceadas.

Uñas con efecto aura en color azul

En este diseño, los tonos azul y lavanda se mezclan en un degradado suave que va del centro hacia los bordes, creando un efecto aura casi etéreo. Lo que lo eleva son los pequeños acentos metálicos colocados estratégicamente, que aportan brillo y rompen con la suavidad del degradado. Este contraste entre lo delicado y lo estructurado lo convierte en una opción más sofisticada.

Uñas magentas con efecto aura

Este diseño lleva la tendencia de efecto aura hacia un terreno más bold, con tonos rosa y magenta que se funden para crear profundidad y dimensión. El degradado evita que el color se vea plano, aportando movimiento y un efecto visual más interesante. Es una manicura que destaca sin necesidad de aplicaciones extra. Ideal para quienes aman los tonos vibrantes y quieren un look femenino, pero con carácter.

Uñas verdes

Uno de los diseños más inesperados de la tendencia. Aquí, una base en verde profundo se combina con un centro en un tono más claro y amarillento, creando contraste y un efecto aura casi futurista. Este tipo de combinación aporta un aire más edgy y sofisticado, alejándose de los tonos tradicionales del aura nail.

Es una opción perfecta para quienes quieren experimentar con colores menos convencionales. Funciona muy bien en uñas almendradas o ligeramente largas, donde el degradado se aprecia mejor.

Uñas nude con destellos

Para las que prefieren un estilo más discreto, este diseño combina una base nude con un efecto aura muy sutil en tonos rosados. El toque final lo dan pequeños destellos o detalles brillantes que capturan la luz sin saturar el diseño. El resultado es una manicura limpia, delicada y muy versátil. Es ideal para el día a día, para oficina o incluso eventos donde buscas algo elegante pero moderno.

Más allá de su estética, el éxito de las uñas aura está en su versatilidad. Pueden ser tan sutiles o tan llamativas como tú quieras, dependiendo de los colores, la intensidad del difuminado y los detalles que elijas.

En un momento donde las tendencias apuntan a la personalización, este tipo de manicura permite jugar con combinaciones únicas sin perder ese acabado pulido y moderno que las define.

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KR