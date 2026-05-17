Hantavirus: Reportan que permanece en el esperma humano años después de haberse infectado

Este reciente hallazgo sobre el Hantavirus cambia las reglas del juego en la salud pública hoy, obligándonos a replantear la prevención y el riesgo de transmisión sexual a largo plazo.

El descubrimiento ha sacudido a la comunidad médica internacional tras la publicación de una exhaustiva investigación en la prestigiosa revista científica Viruses. Los expertos analizaron a un paciente que enfermó gravemente en 2016 y encontraron resultados sorprendentes que desafían la virología moderna.

El Laboratorio Spiez lidera la investigación en Suiza

Los científicos del Laboratorio Spiez, un reconocido instituto gubernamental en Suiza especializado en el manejo de amenazas biológicas, químicas y nucleares, realizaron un seguimiento médico exhaustivo a un hombre de 55 años. Este paciente se había contagiado durante un viaje de excursión por Sudamérica.

El sujeto contrajo la variante del Virus Andes, una cepa endémica de Chile y Argentina conocida por su alta letalidad. Esta variante es particularmente preocupante porque es una de las pocas con capacidad documentada de contagio directo entre seres humanos bajo ciertas condiciones.

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Tras recuperarse del síndrome cardiopulmonar, los análisis de rutina mostraron que su sangre, orina y vías respiratorias estaban completamente limpias. Sin embargo, las pruebas de laboratorio revelaron que el material genético (ARN) del virus seguía presente en su esperma 71 meses después de la infección inicial.

¿Un refugio perfecto para los virus en el cuerpo humano?

Los investigadores explican detalladamente que los testículos pueden actuar como un "reservorio" o santuario inmunológico. En esta zona anatómica específica, el sistema de defensas del cuerpo humano no ataca con la misma fuerza, con el objetivo biológico de proteger las células reproductivas.

Esta característica biológica única permite que ciertos patógenos peligrosos se escondan sin ser detectados ni eliminados por completo. Es un comportamiento sigiloso que ya se había documentado en otras emergencias sanitarias globales, como los devastadores brotes de Ébola y el Virus del Zika.

La noticia cobra especial relevancia hoy debido al reciente y mediático brote de hantavirus registrado a bordo del crucero MV Hondius. Este grave incidente dejó varios contagios confirmados, víctimas mortales y obligó a establecer estrictas cuarentenas internacionales para los pasajeros expuestos.

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La verdad sobre el riesgo real de transmisión sexual

Aunque el hallazgo es indudablemente alarmante, los expertos en virología y autoridades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) piden mantener la cautela. Detectar ARN viral en una prueba de laboratorio no significa necesariamente que el virus esté activo o tenga capacidad de infectar.

Durante el desarrollo del estudio, los científicos intentaron aislar el virus vivo a partir de las muestras de semen recolectadas, pero no tuvieron éxito en los cultivos. Esto sugiere que, aunque hay rastros genéticos persistentes, el riesgo real de transmisión sexual aún no está comprobado.

Tradicionalmente, el hantavirus se contagia al inhalar aerosoles provenientes de heces, orina o saliva de roedores silvestres infectados. La confirmación de una posible vía de contagio sexual abriría un nuevo y complejo capítulo en los protocolos de salud pública y prevención epidemiológica a nivel global.

Con información de la revista científica “Viryses (2023)” "Presence and Persistence of Andes Virus RNA in Human Semen"

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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