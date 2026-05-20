Hallan a 19 migrantes mexicanos ocultos en drenaje fronterizo entre México y California

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, en inglés) informó este miércoles sobre el hallazgo de 19 migrantes mexicanos, incluidos tres menores de edad, que se encontraban ocultos dentro de un sistema de drenaje ubicado en la zona fronteriza entre México y California.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el descubrimiento ocurrió durante la noche del pasado 4 de mayo, luego de que el sistema de vigilancia remota de la Patrulla Fronteriza detectara movimientos considerados sospechosos cerca de los túneles de drenaje de la región.

Tras la alerta, agentes acudieron al lugar y localizaron al grupo de migrantes escondido en el área subterránea utilizada para el desagüe fronterizo.

Los agentes migratorios arrestaron a dieciséis adultos y tres menores que viajaban solos para tratar de ingresar a Estados Unidos de forma ilegal.

El Equipo de Túneles del Sector San Diego, en la frontera de California, tuvo que despejar el sistema de drenaje y asegurarse de que no estuvieran más personas ocultas en su interior.

Alertan del peligro de utilizar el drenaje para llegar a EU

Justin De La Torre, jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector San Diego, dijo -en un comunicado- que estos intentos son peligrosos y "con frecuencia" involucran a personas que representan una amenaza para la seguridad pública de EU.

En concreto, las autoridades fronterizas se refieren al arresto de Raudel Carrillo Padilla, de 35 años, e Iván Carrillo-Padilla, de 31, dos hermanos mexicanos previamente deportados tras sus condenas en 2017 por posesión, transporte e intento de venta de metanfetamina en California.

Los detenidos serán deportados o enjuiciados por tratar de reingresar al país después de ser expulsados.

El hallazgo se dio poco antes de que seis inmigrantes perdieran la vida al tratar de ingresar al país en un vagón de carga en Laredo (Texas).

Defensores de los derechos de los inmigrantes han advertido que la campaña de deportaciones masivas de la Administración Trump ha obligado a los inmigrantes a tomar mayores riesgos para intentar ingresar a Estados Unidos.

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