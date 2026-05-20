Miércoles, 20 de Mayo 2026

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Búfalo albino de Bangladesh sorprende por su parecido con Donald Trump

El animal ha llamado la atención por su abundante pelaje rubio sobre la cabeza, peinado de una forma similar al característico estilo del mandatario estadounidense

Por: EFE

De acuerdo con información de The Independent, el animal fue recientemente vendido por un precio de 4,5 dólares por kilo. EFE/M. ALAM

De acuerdo con información de The Independent, el animal fue recientemente vendido por un precio de 4,5 dólares por kilo. EFE/M. ALAM

Un búfalo albino originario de Bangladesh y apodado “Donald Trump” se ha vuelto viral en redes sociales debido a su sorprendente parecido con el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El animal ha llamado la atención de miles de usuarios de internet por su distintiva apariencia, especialmente por su abundante pelaje rubio sobre la cabeza, peinado de una forma similar al característico estilo del mandatario estadounidense.

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¿Cómo es “Donald Trump” el búfalo?

El búfalo, que pesa alrededor de 700 kilogramos, vive en la granja Rabeya Agro, ubicada en las afueras de Dhaka. Desde que comenzó a circular su imagen en plataformas digitales, el lugar ha recibido la visita de numerosos curiosos, turistas y comerciantes interesados en conocer de cerca al peculiar animal.

La popularidad del búfalo ha crecido rápidamente en internet, donde fotografías y videos del ejemplar continúan acumulando reacciones y comentarios de usuarios sorprendidos por el inusual parecido que mantiene con el líder estadounidense.

Según medios locales, el dueño de la granja compró el búfalo hace 10 meses y fue su hermano quien se dio cuenta del parecido con el mandatario estadounidense.

De acuerdo con información de The Independent, el animal fue recientemente vendido por un precio de 4,5 dólares por kilo y será entregado a sus nuevos dueños antes de la Fiesta del Sacrificio a finales de mayo, una celebración llevada a cabo por los musulmanes.

Este martes, la granja publicó en su página de Facebook un mensaje de despedida con la imagen del búfalo Trump: "La familia Granja Rabeya Agro nunca te olvidará", indica la publicación. 

EFE/M. ALAM
EFE/M. ALAM

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