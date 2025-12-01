Airbus detecta un problema de calidad en el fuselaje de aviones A320 pendientes de entrega

Airbus informó este lunes que ha identificado un fallo de calidad en el fuselaje de “un número limitado” de paneles metálicos correspondientes a aviones de la familia A320 de pasillo único que aún no han sido entregados a sus clientes.

En un comunicado a los medios, el fabricante europeo, que no precisó cuántas aeronaves están afectadas, explicó que la incidencia proviene de uno de sus proveedores y que está realizando inspecciones a todos los aparatos que podrían estar implicados.

También señaló que solo una parte de ellos requerirá algún tipo de reparación.

“El origen del problema ya ha sido detectado y controlado, y todos los paneles fabricados recientemente cumplen con las especificaciones”, añadió Airbus.

Este contratiempo se produce apenas tres días después de que la compañía enfrentara otra crisis tras anunciar que tendría que actualizar el software del sistema de control de unas 6.000 unidades en operación de los A320 debido a una vulnerabilidad ante fuertes episodios de radiación solar.

Esta mañana, Airbus comunicó que dicho fallo se había solucionado de forma remota en la gran mayoría de los aviones, quedando menos de un centenar —los más antiguos— que sí requerirán una intervención presencial.

Además, la empresa había pospuesto hasta verano la entrega de modelos de la familia A320 por la falta de motores, aunque mantenía su meta de entregar 820 aviones a los clientes. El año pasado no logró alcanzar su objetivo y cerró con 766 entregas.

Las acciones de Airbus, que habían iniciado la sesión bursátil en París con un retroceso de casi el 2 %, sufrieron una fuerte caída poco antes del mediodía al conocerse el nuevo problema de calidad.

Los títulos, que el viernes cotizaban a 204,45 euros, llegaron a desplomarse casi un 11 % a primera hora de la tarde, hasta los 182,38 euros. No obstante, la caída se fue moderando y hacia las 14:50 hora local (13:50 GMT) el valor se situaba en 192,48 euros, lo que suponía un descenso del 5,85 %.

SV