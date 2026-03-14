El barril de petróleo Brent para entrega en mayo subió un 2.67% y cerró por encima de 103 dólares el barril, en una de sus semanas más volátiles de los últimos años, sacudido por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y la escalada regional en Oriente Medio, además de las sanciones contra Rusia.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cerró la semana en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense en 103.14 dólares, su precio de liquidación más alto desde 2022 y 2.68 dólares por encima que lo registrado al término de la sesión anterior, 100.46 dólares.

En apenas una semana, el precio del barril de Brent ha oscilado más de un 30%, a merced del desarrollo de los acontecimientos del conflicto en Oriente Medio, con una volatilidad inédita que no se veía desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022 o la pandemia de la COVID-19 dos años antes.

A primera hora del lunes, tras el estallido inicial de la guerra, el crudo Brent llegó a alcanzar picos cercanos a los 120 dólares, pero un día después llegó a tocar los 81.50 dólares en su punto más bajo, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que la guerra en Irán estaba “prácticamente finalizada”.

Los inversores tienen los ojos puestos en el estrecho de Ormuz, por donde transita habitualmente el 20% del flujo marítimo global de crudo, que permanece cerrado de facto por Irán y donde el tráfico lleva interrumpido casi por completo desde el inicio de la guerra, que ya cumple dos semanas.

El crudo rebasó por primera vez los 100 dólares al cierre este jueves después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, elevase el tono contra Washington en su primer mensaje como dirigente de la república islámica y anunciase que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado para “presionar” a sus enemigos.

Los inversores apenas reaccionaron al anuncio de que los 32 países fundadores de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) van a liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, puesto que todavía persisten las dudas de si será suficiente para compensar las pérdidas, equivalentes a 10 millones de barriles diarios, según el organismo.

Por su parte, Estados Unidos confirmó que levantará temporalmente las sanciones para la compra de crudo ruso, además de liberar 172 millones de barriles de su reserva energética, con el objetivo de contener la escalada de precios.

“Hasta ahora, el mercado no se ha convencido de que las medidas adoptadas por Occidente compensen las interrupciones en el estrecho de Ormuz”, anotó el analista de Forex Fawad Razaqzada, que admitió que el conflicto también está presionando a la baja a divisas como el euro y el dólar, ante la perspectiva de que el crudo siga subiendo.

“La volatilidad en los precios del petróleo es comprensible. Los operadores intentan determinar el valor justo del crudo en este momento, dada la gran liberación de reservas de emergencia y la relajación temporal de las sanciones a las ventas de petróleo ruso que ya se encuentran en el mar”.

EFE

Washington despliega marines en diversos puntos del Medio Oriente

Estados Unidos envió una expedición de marines a Oriente Medio, una fuerza de respuesta rápida diseñada para responder con poco aviso a crisis militares, informaron medios estadounidenses.

“The Wall Street Journal” reportó en primer lugar que, a medida que Irán intensifica sus ataques en el estrecho de Ormuz, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha aprobado una solicitud del Comando Central de Estados Unidos para el despliegue de un grupo anfibio y su unidad expedicionaria adjunta, según tres funcionarios estadounidenses citados por el medio.

Este grupo suele estar compuesto por varios buques y acompañado por unos cinco mil infantes de marina y marineros, detalla Wall Street Journal.

El buque USS Tripoli, que estaba en Japón, se dirige ya hacia Oriente Medio, señalaron dos de los funcionarios citados, quienes aseguraron que ya hay infantes de marina desplegados en la zona para prestar apoyo a las operaciones en Irán.

Este tipo de unidades se han utilizado tradicionalmente para misiones como evacuaciones a gran escala y operaciones que requieren movimientos de barco a tierra, incluidas incursiones y asaltos.

También cuentan con un componente de combate terrestre y aéreo, y algunas unidades están entrenadas para sostener operaciones especiales durante semanas. Hegseth aseguró que no hay que “preocuparse” por los ataques iraníes que han interrumpido el tráfico de crudo y gas y mercancías a través del estrecho de Ormuz porque Washington tiene un plan y se está ocupando de la situación.

“Llevamos tiempo ocupándonos de ello y no hay por qué preocuparse. Tenemos un plan en marcha para derrotar, destruir e inutilizar todas sus capacidades militares significativas a un ritmo que el mundo no ha visto nunca antes”, dijo en una rueda de prensa.

Vivir entre el humo y las bombas

Un ingeniero se refugia bajo el banco de un parque mientras los aviones de combate rugen en el cielo. Un deportista, consumido por la ansiedad, no puede dormir por culpa de las explosiones. Debido a los cortes de internet, las familias y los amigos dependen unos de otros para enterarse de la guerra y de los daños más recientes causados por los bombardeos aéreos.

El feroz bombardeo de Estados Unidos e Israel sobre Teherán, capital iraní, que ya llega al final de su segunda semana, ha dejado a los residentes en estado de shock. Desde los barrios históricos del centro hasta las zonas acomodadas del Norte, las bombas sacuden la ciudad día y noche, sin sirenas ni sistemas de alerta que adviertan a la población.

Los ataques israelíes efectuados el fin de semana pasado contra depósitos de petróleo en Teherán tuvieron un impacto especialmente profundo en la psique de los residentes. Tras las explosiones, se desataron enormes incendios y un humo negro y tóxico llenó el aire, algo que aliviaron parcialmente las lluvias de los siguientes días.

“Casi no podía respirar y tuve que ir a comprar un inhalador”, contó una residente de Teherán de 54 años, activista de derechos humanos. “La gente teme que afecte su agua potable”.

La guerra ha tensado los nervios en toda la región, mientras Irán lanza oleadas de misiles y drones contra Israel, bases militares de Estados Unidos y sus vecinos del Golfo Pérsico.

Un ingeniero de 33 años describió las consecuencias de los ataques a los depósitos de petróleo como una “escena del fin de los tiempos”.

A los iraníes les resulta difícil seguir las noticias de la guerra, explicó, debido a que el acceso a internet fue prácticamente cortado desde los primeros ataques del 28 de febrero. Solo una pequeña fracción de la población tiene acceso limitado mediante redes privadas virtuales, estimó el ingeniero.

Contó que llama por teléfono a amigos para saber dónde están cayendo las bombas. Otros residentes dijeron que familiares y amigos intercambian reportes de ataques en reuniones cargadas de ansiedad en casas y cafés.

Líder supremo iraní está “herido”: EU

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, resultó “herido” por los ataques estadounidenses e israelíes.

“La situación allí es muy caótica. Los israelíes están atacando y, por supuesto, Estados Unidos está atacando varios objetivos. Así que sabemos que está herido. No sabemos con exactitud la gravedad de sus heridas, pero sabemos que está herido”, declaró Vance a la prensa.

El vicepresidente realizó este comentario horas después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmara en una rueda de prensa que el nuevo líder supremo resultó “herido” y posiblemente “desfigurado” en los bombardeos en los que murió su padre.

A la par de las dudas sobre su condición, el Gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta diez millones de dólares a cambio de información que conduzca a Mojtaba Jameneí.

CT