Sheinbaum a Trump: en la colaboración en temas de seguridad la soberanía no se negocia

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este viernes que la cooperación en materia de seguridad con EU debe darse bajo el principio del respeto a la soberanía nacional, la cual —subrayó— no está sujeta a negociación.

Durante un acto de entrega del programa Pensión Mujeres Bienestar realizado en Tecomán, en el estado de Colima, la mandataria respondió a una publicación difundida por el presidente estadounidense Donald Trump en su red social Truth Social.

Inauguración: Centro Libre para las Mujeres. Coquimatlán, Colima https://t.co/GF4P8nBS2E— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 13, 2026

El republicano compartió el mensaje de un usuario que señalaba que Sheinbaum ha rechazado en distintas ocasiones la propuesta de que EU intervenga en territorio mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico.

La negativa de Sheinbaum

La publicación fue acompañada por un video de la conferencia de prensa matutina del pasado 9 de marzo, en el que la presidenta mexicana responde con un rotundo “no” a la posibilidad de que el Ejército estadounidense ingrese a México como parte de una estrategia para enfrentar al crimen organizado.

"Hace unos minutos el presidente Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México", expuso ante la audiencia la mandataria mexicana.

"Pero a lo mejor no está muy bien informado porque estamos trabajando con EU para el tema de seguridad, pero hay una condición que siempre hemos puesto, porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida el pueblo de México, soberanía, y esa no está a negociación. Que viva la soberanía y la independencia de México", agregó Sheinbaum.

El pasado lunes, Sheinbaum explicó que su Gobierno ha rechazado las propuestas de Trump, para que tropas de EU ingresen al territorio mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico, al tiempo que defendió la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Múltiples rechazos al ejercito de EU

“Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de EU a México, hemos dicho que no. Porque es la verdad, hemos dicho que no. Y orgullosamente seguimos diciendo que no”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum sostuvo que México mantiene coordinación con Washington en áreas como inteligencia y seguridad, pero insistió en que las operaciones contra el crimen organizado en territorio nacional corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas.

El debate sobre la cooperación en seguridad entre ambos países se intensificó tras la captura y muerte en febrero del líder del Cártel Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, considerado uno de los narcotraficantes más buscados por México y EU.

TG