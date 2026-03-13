Trump revive debate tras crítica a Sheinbaum por rechazar ayuda de EU

El presidente de EU, Donald Trump, volvió a insistir este viernes en que su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, no debió rechazar la propuesta de apoyo de Washington para combatir a los cárteles del narcotráfico en México.

Durante un intercambio con periodistas antes de abordar el avión presidencial Air Force One, el mandatario estadounidense reiteró que en varias ocasiones ha ofrecido cooperación para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en territorio mexicano, incluso sugiriendo la posibilidad de una intervención directa.

“No debería haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a acabar con los carteles en México, y por alguna razón ella no quiere hacerlo. Me cae muy bien, pero debería acabar con los carteles porque, nos guste o no, controlan México”, declaró Trump ante la prensa.

Una propuesta rechazada varias veces

Horas antes, el presidente también había retomado el tema en Truth Social, la red social que utiliza con frecuencia para difundir mensajes políticos. Allí compartió la publicación de un usuario que criticaba la postura de Sheinbaum y señalaba que la mandataria mexicana ha rechazado en distintas ocasiones la posibilidad de que EU intervenga militarmente para combatir a los grupos del narcotráfico.

Las declaraciones de Trump se producen en medio de un debate recurrente sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad y la soberanía de México frente a propuestas de acciones más agresivas contra los cárteles.

El mandatario acompañó el mensaje con un video de una parte de la conferencia de prensa del pasado 9 de marzo en el que Sheinbaum dice haber rechazado la propuesta de que el ejército estadounidense entre a territorio mexicano.

Pensión Mujeres Bienestar en Tecomán, Colima. pic.twitter.com/e9IbTxKK7R— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 14, 2026

Este viernes, en un acto de entrega de la Pensión Mujeres Bienestar en la ciudad de Tecomán, estado de Colima (oeste), Sheinbaum insistió en que, en la cooperación con EU en materia de seguridad, la soberanía nacional no está en negociación.

El debate sobre la cooperación

El debate sobre la cooperación en seguridad entre ambos países se intensificó tras la captura y muerte en febrero del líder del Cartel Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, considerado uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos.

Sheinbaum no fue invitada a la cumbre del Escudo de las Américas del pasado sábado en Miami, donde Trump se reunió con una docena de líderes latinoamericanos de derecha para formar una alianza militar contra el narcotráfico.

TG