Durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU que se llevó a cabo este jueves, los representantes de Rusia y China defendieron su veto a la resolución sobre el estrecho de Ormuz, al destacar que se trata de un conflicto sesgado, por lo que pidieron iniciativas objetivas y funcionales para mantener el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Con el objetivo de dialogar sobre la crisis en el Medio Oriente y la situación en Ormuz, este 16 de abril la Asamblea General de la ONU oficializó una sesión en la que Rusia y China —miembros permanentes del Consejo con derecho a veto— rechazaron un texto presentado por Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Catar, el cual consistía en colaborar mutuamente para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho.

Rusia acusa una narrativa sesgada en la resolución

La representante adjunta de asuntos políticos de Rusia, Anna Evstigneeva, aseguró que haber dado luz verde a algunas medidas recogidas en la resolución se "hubiera traducido en carta blanca para una mayor escalada de las tensiones".

"Cada párrafo del proyecto de resolución estaba plagado de datos incorrectos de una narrativa basada en la confrontación", apuntó. "Adoptar un documento de esa naturaleza hubiera dado un pretexto adicional para aquellas partes que ya están doblegando a los civiles y la infraestructura civil bajo numerosos ataques".

En este sentido, defendió que, a su juicio, es necesario “prevenir narrativas cortoplacistas en el Consejo de Seguridad”. “El Consejo debería centrarse precisamente en iniciativas objetivas”, señaló.

"Somos partidarios de la libertad de navegación, no solo en el estrecho de Ormuz y sus aguas adyacentes, sino en todos los océanos del mundo. Es necesario poner fin a los ataques contra los buques mercantes de cualquier Estado y también es importante abrir corredores para Cuba y Venezuela, problemas que deben abordarse de manera integral con la participación de todos los Estados interesados", afirmó Evstigneeva.

China llama a priorizar el diálogo y la distensión

Por su parte, el representante permanente de China ante la ONU, Fu Cong, aseguró que su país "toma muy en serio todas las votaciones" y siempre decide su voto en función de "si la aprobación de la resolución contribuirá genuinamente a resolver la cuestión y a lograr la paz".

El embajador chino celebró el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán así como los esfuerzos de Pakistán como país mediador, que, a su juicio, representan "un paso en la dirección correcta hacia la distensión".

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"Las partes deben adherirse al acuerdo del cese al fuego, reanudar el diálogo y las negociaciones, mantener su compromiso para resolver el conflicto por vías diplomáticas y pacíficas y adoptar pasos concretos para aminorar las tensiones", afirmó.

En este sentido, pidió a la comunidad internacional que intensifique los esfuerzos "para promover negociaciones para la paz y, de manera inequívoca, estar en contra de cualquier acción que socave el alto el fuego o aumente la confrontación".

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