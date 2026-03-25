Ataques aéreos azotaron ayer a Irán, que respondió lanzando drones y misiles hacia Israel e instalaciones en distintos puntos de Medio Oriente, incluso después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijo que estaba en conversaciones con la República Islámica para poner fin a la guerra.

El presidente estadounidense, Donald Trump, propuso un plan de paz a Irán y se mostró optimista sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo, mientras que Teherán indicó que dejará pasar los buques “no hostiles” por el estratégico Estrecho de Ormuz.

Irán y Estados Unidos negocian para tratar de poner fin al conflicto, volvió a asegurar Trump, aunque añadió que las operaciones militares contra la república islámica continúan “sin descanso”.

La prensa estadounidense menciona además el envío de tres mil soldados paracaidistas estadounidenses como refuerzo a Oriente Medio. El Ejército israelí también subrayó que prosigue sin cambios su ofensiva en Irán y Líbano, y Teherán volvió a lanzar misiles hacia Israel.

Sin embargo, varios medios, entre ellos The New York Times y Canal 12 de Israel, sostienen que la administración Trump ha hecho llegar a Irán, por mediación de Pakistán, que mantiene buenas relaciones con ambas partes, un plan de paz de 15 puntos.

Según tres fuentes no identificadas citadas por Canal 12, Estados Unidos propone un alto el fuego de un mes, el tiempo necesario para que las autoridades iraníes estudien sus demandas.

Entre esos 15 puntos, cinco se refieren al programa nuclear iraní, otros exigen el abandono del apoyo a los grupos proiraníes en la región, como Hezbolá o Hamás, y uno insiste en que el estrecho de Ormuz, ruta clave de los hidrocarburos mundiales, permanezca abierto a la navegación marítima.

Con miles de marines adicionales de Estados Unidos en camino al Golfo Pérsico, mientras ambas partes intercambian andanadas de proyectiles e Irán negando que haya negociación alguna, la guerra mantenía un ritmo intenso un día después de que Trump aplazó la fecha límite para que Irán reabra el Estrecho de Ormuz. El control de Teherán sobre esa crucial vía fluvial ha trastocado el transporte marítimo internacional, provocando un pronunciado aumento en los precios del combustible y amenazando a la economía mundial.

Cualquier conversación entre Estados Unidos e Irán enfrentaría enormes desafíos. Muchos de los objetivos cambiantes de Washington - en particular sobre el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán- siguen siendo difíciles de alcanzar.

Irán también mantiene un enorme recelo hacia Estados Unidos, que durante el Gobierno de Trump ha lanzado dos ataques contra la República Islámica durante conversaciones diplomáticas de alto nivel, incluida la ofensiva del 28 de febrero que inició el conflicto actual, al tiempo que los países vecinos a Teherán también se han visto afectados.

Agencias

Autoridades libanesas despejan la zona tras un bombardeo israelí en la ciudad de Tiro. AFP

Más de mil muertos en Líbano por ofensiva del Ejército israelí

El número de muertos por la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra el Líbano se elevó a mil 072, después de que 33 nuevas personas perdieran la vida y 90 más resultaran heridas en las últimas 24 horas, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del país.

En cuanto al balance total de heridos desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo, asciende ya a 2 mil 966, entre ellos 382 niños, mientras que también hay 121 menores entre los fallecidos, según los últimos datos difundidos por el departamento de Emergencias.

Desde el lunes por la tarde, una serie de ataques israelíes contra diferentes áreas del país causaron la muerte de 33 personas y heridas a otras 90, agregó.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el Líbano, donde en los últimos días ha atacado también puentes que conectan la franja más meridional del país con el resto del territorio, supuestamente para cortar el paso a los combatientes del grupo chií Hezbolá.

El Ejército israelí se enfrenta además a Hezbolá como parte de una operación terrestre en el Sur del Líbano.

En medio de todo ello, el Ministerio libanés de Exteriores anunció este martes que retira las credenciales al embajador iraní designado, Mohamad Reza Sheybani, y le dio de plazo hasta el domingo para abandonar el país.

Cae aprobación de Trump entre los estadounidenses

Donald Trump, cada vez más acorralado y aislado tanto en el plano interno como en el exterior, intenta dar un giro y explora la posibilidad de negociar un acuerdo para resolver el expediente Irán.

Mientras tanto, las encuestas lo castigan: su índice de aprobación se sitúa en 36%, el más bajo desde su regreso a la Casa Blanca.

El conflicto bélico y, sobre todo, el temor a una crisis económica pesan sobre la opinión pública: solo el 29% aprueba su gestión económica, una cifra incluso peor que la de su rival Joe Biden.

Trump envía señales contradictorias y mensajes ambiguos, que algunos críticos resumen con la expresión “Trump siempre se acobarda”.

Recientemente anunció la suspensión por cinco días del bombardeo amenazado contra la infraestructura energética iraní.

Para Irán y los demócratas, esa pausa no es más que un intento de calmar los mercados y contener el alza del precio del petróleo, responsable del aumento de los combustibles en un año electoral en el que Trump y los republicanos están rezagados en las encuestas.

La encuesta de Reuters-Ipsos es otra advertencia para Trump, quien, según observadores, podría estar ganando tiempo hasta la llegada de refuerzos militares previstos en Medio Oriente para el fin de semana, una vez expire el nuevo ultimátum del comandante en jefe.

Crudo sufre alza ante prolongación del conflicto en Medio Oriente

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió un 4.79%, hasta los 92.35 dólares el barril, después de que se enfriaran las expectativas de un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a los ataques, que habían rebajado el precio del crudo. Al término de la sesión, los contratos de futuro para el mes de mayo del WTI sumaban 4.22 dólares al cierre anterior, cuando cayó hasta los 88.13 dólares el barril.

CT