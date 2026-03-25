Irán responde a EU y advierte que cualquier ultimátum será considerado un "acto de guerra"

A través de una publicación en la red social X, la Guardia Revolucionaria iraní amenazó este miércoles que cualquier plazo o ultimátum dirigido a Irán por parte de Estados Unidos será considerado como “un acto de guerra” , y aseguró que los últimos ataques perpetrados contra Israel son una respuesta a esas intimidaciones.

El general Sayed Majid Moosavi, comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní, explicó en un mensaje en X que los ataques aéreos registrados en las últimas horas en contra de ciudades israelíes como Dimona y Haifa forman parte de una respuesta a los plazos fijados por Estados Unidos.

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Irán considera “engañosa” la propuesta de negociación de Estados Unidos

De acuerdo con información de medios estatales, Irán rechazó este miércoles la propuesta de 15 puntos presentada por el Presidente estadounidense , Donald Trump, para acordar un alto el fuego y finalizar la guerra, al considerarla “excesiva”.

El Gobierno iraní considera además la propuesta de negociaciones como "engañosa" e hizo referencia a que, en junio de 2025, Estados Unidos e Israel atacaron Irán cuando se mantenían conversaciones en curso, y que esa misma situación se ha vuelto a reproducir ahora, tras los ataques que comenzaron el pasado 28 de febrero.

Según The New York Times, el plan de Estados Unidos se centra en temas relacionados con el programa nuclear y de misiles balísticos iraníes , así como con la seguridad de las rutas energéticas, en especial el estrecho de Ormuz.

Irán refuerza su postura sobre el estrecho de Ormuz en medio del conflicto

Por su parte, Irán ha presentado sus propias condiciones para un final de la guerra, que ya se acerca al mes de duración.

Entre ellas figuran el cese total de las "agresiones y asesinatos" por parte de Estados Unidos e Israel en Irán y sus aliados, la compensación por los daños causados por los ataques, así como el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz como un "derecho natural y legal" del país.

El estrecho de Ormuz es una ruta comercial clave por la que transita alrededor del 20 % del crudo que se exporta a nivel global y Teherán lo mantiene parcialmente bloqueado desde el comienzo de la guerra.

Trump anunció el lunes que aplazará durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas iraníes con los que había amenazado, condicionando la medida a que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz, y tras asegurar que ha mantenido conversaciones "productivas" con Teherán , quien ha negado oficialmente que haya negociaciones.

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