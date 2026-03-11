El escalamiento del conflicto militar en Medio Oriente, cerca del estrecho de Ormuz, genera efectos en cadena que van más allá de esa región, al afectar los mercados energéticos, el transporte marítimo y las cadenas de suministro global, advirtió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

En el documento “Afectaciones en el estrecho de Ormuz, implicaciones al comercio y desarrollo”, el organismo explicó que por esa zona transita una cuarta parte del comercio mundial de petróleo transportado por vía marítima, lo que convierte a ese paso en uno de los puntos más sensibles para el abastecimiento energético global.

Además del crudo, por el estrecho también circulan volúmenes significativos de gas natural licuado y fertilizantes, cuyos flujos se han visto afectados por la escalada militar. De acuerdo con la UNCTAD, el aumento de las tensiones en la región ha alterado los flujos de navegación a través de este paso estratégico, lo que repercute en el funcionamiento de diversas cadenas de suministro internacionales.

Uno de los primeros efectos ya se observa en los mercados del petróleo. El precio del Brent superó los 90 dólares por barril, lo que podría generar presiones en otros sectores económicos. Entre las posibles consecuencias está el incremento en los precios de los alimentos, un fenómeno que ya se ha observado en otros momentos cuando se encarece este energético.

La organización también reportó que el conflicto ha provocado un aumento en los costos del transporte marítimo. Los fletes para mover petróleo se han encarecido, mientras que las primas de seguros por riesgo de guerra también han aumentado. A ello se suma el incremento en los costos del combustible marítimo, lo que eleva el precio del transporte en las cadenas de suministro global.

En el caso del gas natural licuado, la UNCTAD señaló que por el estrecho de Ormuz pasan alrededor de 10.4 mil millones de pies cúbicos de este energético. Cualquier interrupción o reducción en el tránsito marítimo por esta zona tiene potencial para afectar el suministro y los precios en distintos mercados.

Las afectaciones también se reflejan en el número de embarcaciones que atraviesan este paso estratégico. De un promedio de 129 cruces diarios de barcos por el estrecho de Ormuz, la cifra cayó a solo cuatro en los últimos días, lo que representa una disminución de 97 por ciento, de acuerdo con el organismo internacional.

La reducción en el tráfico marítimo no solo impacta al comercio de energía. La UNCTAD destacó que alrededor de un tercio del comercio mundial de fertilizantes transportado por mar pasa por esta ruta. En total, cerca de 16 millones de toneladas de estos insumos agrícolas cruzan por el estrecho, lo que evidencia su relevancia para el abastecimiento global.

Ante este panorama, el organismo advirtió que las economías en desarrollo podrían verse particularmente afectadas por las alteraciones en los mercados. Esto se debe a que muchas de ellas enfrentan altos niveles de deuda y mayores costos de financiamiento, factores que limitan su capacidad para absorber nuevos choques en los precios.

Bombas extractoras operan en el campo petrolero de Inglewood, en Los Ángeles, mientras el precio del crudo superó los 100 dólares por barril. AFP

Los ataques continúan y elevan precio del petróleo

Los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán continuaron este martes, en una nueva jornada del conflicto que estalló el pasado 28 de febrero y que ha provocado un fuerte aumento en los precios internacionales del petróleo.

La guerra comenzó con un ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán, en el que murió el ayatolá Ali Jamenei. Tras su fallecimiento, el liderazgo del país fue asumido recientemente por su hijo, Mojtaba Jamenei. A once días del inicio de las hostilidades, el enfrentamiento mantiene la tensión en Medio Oriente y genera repercusiones en los mercados energéticos.

El impacto más inmediato se ha reflejado en el precio del crudo. El lunes, el petróleo superó los 100 dólares por barril, impulsado por la incertidumbre que genera la confrontación militar y el riesgo de interrupciones en el suministro desde una de las regiones más importantes para la producción y transporte de hidrocarburos.

En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia a Irán respecto al estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde circula una parte relevante del comercio mundial de petróleo. Trump afirmó que, si Irán intenta bloquear el flujo de crudo por esa ruta, Estados Unidos responderá con un ataque “20 veces más fuerte” que los realizados hasta ahora contra el Estado persa.

Las declaraciones del mandatario se produjeron en medio de una jornada marcada por nuevas tensiones y ataques entre las partes involucradas en el conflicto.

Sin embargo, horas antes de esa advertencia, el propio Trump había afirmado que la guerra “prácticamente está terminada”. El presidente estadounidense aseguró que Irán ya no cuenta con “marina”, ni “comunicaciones” ni “fuerza aérea”, tras los ataques lanzados por las fuerzas estadounidenses e israelíes.